La Generalitat cobra hasta 15 euros por consultar información sobre el coronavirus

En Cataluña llamar al 061 puede llegar a costar hasta quince euros. Es lo que han denunciado algunas personas que han llamado a este servicio de la Generalitat, el CatSalut Respon, para hacer una consulta sobre el coronavirus. Han tenido que esperar, en algunos casos, durante más de una hora.

Los catalanes, que son los usuarios de este número de teléfono, no están de acuerdo con el cobro de estas llamadas, "me parece que aquí siempre es más caro todo", "aprovecharán el caos de la gente para sacar algo", "yo creo que no se debería cobrar", son algunos de sus testimonios.

La gratuidad de este servicio es una petición que no es nueva. Se lleva haciendo desde hace mucho tiempo a la Generalitat, y de hecho, se volvió a poner sobre la mesa en la reunión de los grupos parlamentarios que tuvo lugar ayer en el Parlament de Catalunya.

En otras comunidades autónomas los teléfonos de atención para informarse del coronavirus son gratuitos, pero en Cataluña, este es de pago. Ahora, con el colapso de llamadas para hacer consultas médicas, el tiempo de espera hace que las facturas suban a cantidades muy elevadas.

Desde la Generalitat han llevado a cabo distintas medidas, como la de derivar llamadas de emergencias médicas no relacionadas con el coronavirus al 112 para intentar descongestionar la línea. Otras medidas han sido las de dotar el 061 de más personal para hacer frente a la avalancha de llamadas, algunas personas derivadas desde el servicio del 112.

Aun así, el gobierno catalán todavía no se ha pronunciado respecto a la gratuidad del servicio, y por lo tanto esta petición, de momento, sigue en stand by.