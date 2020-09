Técnicos audiovisuales tiñen de rojo la Catedral de Girona para protestar por la falta de ayudas al sector

El sector de técnicos de servicios audiovisuales ha protestado por la falta de ayudas y de trabajo tiñendo de rojo la Catedral de Girona y San Fèlix. Se trata de una acción de protesta que ha organizado el colectivo Alerta Roja que se extiende en todo Europa por la falta de contratación de estos técnicos.

El portavoz del colectivo, Xavier Pons, ha asegurado que su industria es "invisible" pero que están al detrás de "cada rueda de prensa, de cada obra de teatro o de cada concierto", porque siempre hace falta un técnico. En la protesta han recriminado que hay ayuntamientos que "no son suficientemente valientes" como para organizar una fiesta mayor por miedo que haya un rebrote, a pesar de cumplir con todas las medidas sanitarias.

Xavier Pons ha recordado que en las fiestas que se han organizado hay "más de dos metros de distancia entra cada silla, un aforo reducido" y se cumplen con las normativas correspondientes. Además, el portavoz también ha asegurado que los técnicos audiovisuales forman parte de una "industria totalmente concienciada" sobre la pandemia.

Por eso se muestra muy convencido de que no se producirá "ningún rebrote" en un acto cultural y ha pedido que las administraciones apuesten para volver a organizar actividades culturales. Aun así, Pons ha recordado que su trabajo no se limita tan solo a la cultura, sino que también realizan tareas corporativas o por el turismo de negocios. Si bien el portavoz ha apuntado que quizás no es el mejor momento para organizar acontecimientos multitudinarios por los riesgos que compuerta, "sí que se tiene que hacer cultura".

Xavier Pons ha mostrado la necesidad que se tomen medidas de forma urgente, puesto que muchos técnicos audiovisuales "no cobran desde el mes de mayo". Y es que el portavoz del colectivo ha lamentado que "no estamos a en ninguna parte". El portavoz también ha lamentado que con la cancelación de congresos como por ejemplo el Mobile World Congress "nadie" tuviera en cuenta que más allá de los hoteles afectados por la falta de congresistas también había "todas las empresas que dan servicio a las marcas tecnológicas" que participan, como por ejemplo los técnicos audiovisuales. "Somos un colectivo seguro y preparado, nuestro trabajo no es peligroso", ha remarcado Pons.