Tras la cancelación del Four Years From Now y el Mobile World Congress, se ha creado la iniciativa Tech Spirit Barcelona. El evento, organizado por Barcelona Tech City junto con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Gobierno, la Mobile World Capital Barcelona, el Consorci de la Zona Franca y la Cambra de Comerç, agrupará una serie de actividades y conferencias de fomento de emprendimiento.

El evento consistirá en unas jornadas de emprendimiento que se celebrarán del 23 al 27 de febrero. Abiertas al ecosistema local e internacional, aglutinan encuentros de networking entre los emprendedores y los fondos de inversión internacionales que ya tenían previsto visitar Barcelona en estas fechas.

El Tech Spirit Barcelona se plantea como un evento 'one shot', que se celebrará solo este año, y que no busca ni ser la alternativa ni sustituir a otros. Con esta iniciativa se ha pretendido llenar un vacío en una de las semanas más importantes del año para el ecosistema digital y tecnológico local, nacional e internacional.

El objetivo es que el ecosistema de las startups, con una gran actividad en estas fechas, pueda mantener la oportunidad de encuentros y de networking. El evento, además de actuar como paraguas y recoger el resto de actividades que se realizan en la ciudad, se ha articulado una propuesta nueva con un programa central de actividades que se desarrollarán en el edificio de la Casa Llotja de Mar.