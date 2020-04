Hoy se cumplen tres meses de la explosión de la empresa química IQOXE. Una tragedia con 3 muertos y que dejó una sensación de angustia y temor en todo el Camp de Tarragona. 90 días después la fotografía es diferente; hoy Tarragona como el resto de España, está confinada por el coronavirus, pero sus vecinos no olvidan ni olvidarán nunca lo que sucedió el 14 de enero. Miedo, caos y desorganización por qué los protocolos no funcionaron y nadie sabía que hacer. La Generalitat prometió un plan de evacuación, para definir como actuar ante una explosión, pero todavía no esta presentado.

Este retraso preocupa a los vecinos, y la presidenta de la Asociación de Vecinos de Bonavista, Loli Gutiérrez señala " hoy el 90% de los vecinos más cercanos a la petroquímica no saben como actuar. Estamos igual, no han plan específico de seguridad ni de evacuación".

Gutiérrez exige a la Generalitat que presente el plan cuando acabe el estado de alarma" cuando acabe el confinamiento, no dejaremos de pedirlo. Hace un mes nos dijeron que estaba encima de la mesa, pero nosotros queremos hechos y que los vecinos sepan como actuar con seguridad si vuelva a pasar". Hasta ahora, la Generalitat se ha limitado a aprobar un nuevo Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona, Plaseqta, pero falta conocer su protocolo y modos de actuación.

La violenta explosión de la química, provocó múltiples desperfectos en los barrios cercanos a la empresa. La sacudida levantó innumerables trozos de hormigón que volaron más de 800 metros que impactaron en diversas zonas de Tarragona. Un vecino de Torreforta murió cuando estaba en su casa a consecuencia de una plancha de 8 toneladas que salió por los aires e impactó en la tercera planta del edificio provocando su hundimiento. La víctima vivia en el segundo y quedó atrapada. 3 meses después los daños siguen visibles y el edificio es inhabitable. En sus balcones continúa la ropa estendida, retrato de un tiempo paralizado desde el 14 de enero.

En Bonavista, el hormigón caído afectó a 150 inmuebles y finalmente la aseguradora de IQOXE tuvo que hacer frente a las indemnizaciones de reforma de los edificios afectados" Estamos contentos. En un mes ya estará todo arreglado. Los inquilinos no podían pagar las reformas y las indemnizaciones eran necesarias" valora Loli Gutiérrez.

La investigación judicial de las causas que originaron la explosión, corresponden al Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, que ha decretado el secreto de sumario en la causa. Los investigadores se centran en si la planta presentaba deficiencias de mantenimiento o si incumplía la normativa de seguridad laboral. Treball había abierto 6 expedientes en materia de seguridad laboral y condiciones de trabajo a la empresa, con anterioridad a la explosión.

Por su parte, IQOXE han encargado al Instituto Químico de Sarría ,donde la empresa desde 2017 forma parte de su fundación, una investigación sobre las causas que originaron la explosión en su planta de La Canonja.