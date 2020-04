El 30% de talleres mecánicos abren a demanda sólo para los coches esenciales

Después de unas días de confusión, respecto si todos los talleres mecánicos podían abrir o no, finalmente se optó por dejar abrir a los talleres pero no de cara al público. El mecánico es necesario para las averías de los coches esenciales, es decir los vehículos sanitarios, los coches policiales y los agrícolas. En esta cuarta semana de confinamiento, se observa algunos talleres con la persiana bajada a un palmo del suelo y en el interior trabajando. Según el sector es el 30% del total y son los talleres que ya tenían como clientes a estos vehículos. El sistema es a demanda y telefónico y cuando se produce una avería, se llama al taller para llevar a una hora acordada el vehículo para su reparación. El 70% de los talleres, con clientes de coches familiares, están cerrados.

Uno de los problemas que tienen los talleres que cubren a los coches esenciales es la falta de recambios, porque las empresas no pueden distribuir a causa del confinamiento. El secretario general de la Asociación Empresarial de Taller de Reparación, Emili Beltrán admite" los recambios no llegan, poreque todas las empresas están paralizadas y no pueden distribuir"

En Lleida y en Tarragona, con especial incidencia en las zonas rurales, tambien hay talleres abiertos por la demanda de averías de maquinaria agrícola esencial para la cosecha.

El sector ve con preocupación su futuro por sus características empresariales. Los propietarios de los talleres son autónomos y la media de ocupación por taller es de 5 trabajadores. La mayoría se han acogido a un ERTE por causas de fuerza mayor, pero muchos recelan porque todavía no han recibido la conformidad de Treball. Las diversas asociaciones solicitan una linia de ayudas para evitar que después del confinamiento muchos no puedan volver a abrir la persiana y su negocio.