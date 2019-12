Sweet California presentan “Hits Reloaded”, nuevo álbum con sus grandes éxitos

Son la banda femenina de más éxito en la historia de España. Sonia, Alba y Tamy son las Sweet California. Han visitado los estudios de Herrera en Cope Catalunya i Andorra y les hemos querido preguntar cómo llevan este éxito: “Pues la verdad es que no nos lo creemos”. Son el reflejo de muchas jóvenes de hoy en día. Jóvenes... y no tan jóvenes. Y es que las Sweet California se han hecho conocidísimas en nuestro país. “Si que es cierto que nosotras somos tal cual somos, nos mostramos en las redes y en persona tal y como nos ves. Pero sabemos que tenemos una gran responsabilidad, hay gente que nos sigue que está creciendo ahora mismo y tampoco queremos que se críen viendo cosas que no se deberían ver”.

“Lo de las redes sociales es una locura, la verdad. Ahora mismo nos sigue muchísima gente día tras día, nos comentan, nos preguntan... y es brutal lo que pueden llegar a hacer las redes. A través de ellas lanzamos muchos mensajes, anuncios de singles, y ayuda mucho. También es verdad que tenemos seguidores muy respetuosos y a veces ellos mismos pueden ayudar a elegir un single, o dar ideas para un vídeo...”

“El panorama musical ha cambiado, el sonido ha cambiado e incluso nuestras voces han cambiado. No son las mismas canciones, les hemos dado una vuelta a todas”.

Y es que las chicas de Sweet California nos dejaron sin palabras con la publicación de un nuevo álbum titulado ‘Hits Reloaded’. No solamente han remasterizado grandes éxitos de su trayectoria sino que, además, también nos han regalado cuatro temas inéditos. Uno de ellos es, indudablemente, ‘Fruta dulce’. Es uno de los temas que más ha llamado la atención y ha gustado a los fans. Las chicas de Sweet California afirman que con este disco se cierra un primer capítulo de su historia, pero tienen fuerzas y ganas de seguir y esperan escribir muchos más con la ayuda de sus seguidores.