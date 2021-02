Suspendida sin fecha la comparecencia de los investigados en la pieza principal del caso Mercurio

La jueza que instruye la pieza principal del caso Mercurio ha anunciado la suspensión sin nueva fecha de la sesión de comparecencias previstas para el martes 16 de febrero. La cita se tenía que celebrar en los juzgados de Sabadell, pero debido a que se prevé una afluencia alta de personas era necesario encontrar un emplazamiento más amplio, de acuerdo con la aplicación de la normativa sanitaria vigente. A día de hoy, sin embargo, no se ha conseguido una sala que permita meter a las 50 personas previstas. En la pieza hay 22 investigados por soborno, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, blanqueos de capitales y corrupción en negocios. Destacan distintos empresarios y algunos ex cargos públicos como el ex regidor del PP en Sabadell Jordi Soriano.