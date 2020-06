Torra sube los sueldos de la Generalitat en plena crisis mientras pide 15.000 millones al Gobierno

La crisis económica no afecta a los altos cargos del Govern de la Generalitat. Al revés en plena pandemia han visto aumentada su nomina y sus salarios de lujo. Todos los altos cargos de Torra, tienen ingresos muy superiores a los que cobra el presidente del Gobierno Central. El propio Torra, después de su última subida tiene un salario 182% superior al inquilino de La Moncloa

Tras los aumentos, Torra cobra 153.235 euros anuales, es decir 65.000 euros más que Pedro Sánchez ,que como su antecesor Mariano Rajoy percibe 85.000 euros de sueldo. Torra es el presidente autonómico que más cobra de todo el estado. Pero todos los altos cargos del Govern, superan con creces los 100.000 euros de retribución a cargo de dinero público. Así el director general de Ferrocarils de Cataluña, Pere Calvet lidera los sueldos con una retribución de 147.000 euros.El presidente de esta empresa pública, Ricart Font cobra 117.00 euros.

Los consellers cobran 115.000 euros, un 55% más que los ministros, el Sindic de Greuxes Rafel Ribó se embolsa 130.000 euros, la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales Núria Llorach se lleva 116.000, el director de TV3 Vicent Sanchís 110.00 y el presidente del Comité Audiovisual de Cataluña, Roger Loppacher tiene un sueldo de 116.000 euros, según detalla e-noticies

En total, la Generalitat emplea a 320 altos cargos y directivos, la gran mayoría nombrados a dedo por qué se permite contratar a personas sin que hay un fin o una tarea concreta a realizar. El gasto en sueldos de este personal es de 46 millones de euros. En esta categoría no se incluyen los directivos de las empresas públicas, todos ellos con sueldos superiores a 100.000 euros.

Todos los sueldos de la Generalitat son de órdago.Así el secretario general de Presidencia, cobra 115.00 euros, el jefe de la asesoría jurídica 117.00, los secretarios de las consejerías 91.000 y los directores generales 87.000. De hecho, este puesto que es el escalafón más bajo de los cargos de confianza, cobra más dinero que el mismísimo presidente del Gobierno de España.

En los últimos años, la plantilla de directivos públicos de la Generalitat no ha pasado de crecer, con aumento de asesores, empresas públicas y oficinas sin utilidad concreta, todos ellos con sueldos estratosféricos. Desde directores de Museos públicos, con sueldos de 115.000 euros a los 117.000 euros de Pau Villoria, comisionado de la Presidencia para el Despliegue del Autogobierno.

Y Torra también ha decidido aumentar el sueldo a los ex presidentes de la Generalitat, con una subida del 0.9%. en las pensiones de los ex consejeros. Las subidas de sueldo fueron aprobadas por el Parlament con los votos de los partidos independentistas, JxCAT y Esquerra que validaron el decreto,ante la protesta de la oposición

Un gasto desbocado que no se detiene y que Torra no quiere recortar. Mientras exige al Gobierno Central 15.000 millones de euros" para no asfixiar Cataluña".