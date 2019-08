SOS Costa Brava denuncia un trato de favor hacia La Caixa por parte de la Generalitat

La Plataforma SOS Costa Brava ha presentado un recurso al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el plan urbanístico que permite levantar dos edificios y un audiotrio semienterrado en los Jardines de Cap Roig en Calella de Palafrugell (Girona). La entidad denuncia que las administraciones responsables - Generalitat y los ayuntamientos de las poblaciones de Palaffrugell y Mont-ras - dan un "trato de favor y singular" hacia la Fundación La Caixa, que es la propietaria de los terrenos.

El abogado de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, recuerda que es suelo "no urbanizable" y considera "inadmisible" que se aprueben nuevos planes en zonas protegidas, como es el caso de los Jardines de Cap Roig. Asegura que "se le permiten unos usos que estamos seguros que a un promotor privado no se le permitirían" para este tipo de suelos. Algunos de estos usos incluyen ampliar edificaciones más allá del 20% permititdo o alterar la estructura del castillo.

De Ribot también ha recordado que los Jardines fueron cedidos a La Caixa de Girona por parte del Coronel Woebodsky y su mujer, con la finalidad que se conservara y preservara su memoria, por ello dice que no comprenden la postura de La Caixa, porque no cumple con "las condiciones y finalidades" de la donación. En este sentido, desde SOS Costa Brava aseguran que han conseguido cartas de dos descendientes de Woevodsky que se muestran en desacuerdo con el plan urbanístico por vulnerar la memoria de su antepasado. Sin embargo, aun no saben si esto supondrña la revocación de la donación.