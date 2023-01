¿Son peligrosas las baterías de los patinetes eléctricos? Crece la polémica tras un incendio en L'Hospitalet

La polémica que rodea estos dispositivos no para de crecer. El último episodio es un incendio en un piso de L'Hospitalet de Llobregat, que provocó que 14 personas fueran atendidas y que podría haber sido ocasionado por la explosión de un patinete eléctrico. Los fabricantes, pero, explican que la batería solo puede causar peligro si es modificada posteriormente. Javi, del Taller Reparación de Patinetes Eléctricos.com en Barcelona, da su versión: "Normalmente, este tipo de situaciones se dan cuando hay un mal uso o manipulación de la batería del patinete, igual que podría pasar con un móvil".



Los Bomberos llevan tiempos avisando del peligro de las baterías y sobre todo del tipo de incendios que generan, que no se pueden apagar con los métodos tradicionales. Lo explicaba el jefe del cuerpo, SebastiàMassagué: "Hemos apreciado que pueden ser causa de una sobrecarga; también hay una cierta dificultad con la extinción. El cuerpo de Bomberos se está adaptando a la operativa de este tipo de incendios".



Este febrero entrará en vigor la normativa que prohibirá la entrada de patinetes eléctricos al transporte público. El 19 de diciembre, Autoritat del TransportMetropolità (ATM) acordó que los operadores de transporte público modificaran las condiciones generales de utilización de sus servicios para incluir la prohibición temporal de acceder con patinete eléctrico tanto a los vehículos como las instalaciones y que comportará una multa de 200 euros si se incumple. Javi resalta que las baterías son seguras, y no cree que la prohibición sea la solución: "Las baterías de litio son seguras. Todos los móviles y otro tipoi de electrodomésticos las usan, incluso los coches eléctricos. Pienso que todo radica en la polémica por un accidente en un tren".



Durante la primera mitad del año se elaborará una propuesta para regular el uso de los patinetes eléctricos.