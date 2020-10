Solo un 1% de los usuarios de motos se compraría un modelo eléctrico

Motos.net y ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, han presentado este martes en Barcelona el estudio “Movilidad en Moto 2020”. Este análisis se ha fundamentado en las respuestas de 3.037 encuestados a través del portal motos.net, portal de referencia para la compra y venta de motocicletas así como de la información del sector en España.

El estudio, que cumple su tercera edición, resalta que en el último año ha crecido el número de españoles que muestran su intención de comprar una moto. Aumenta en este marco, de forma particular, el deseo de adquisición de aquellos ciudadanos que aún no poseen un vehículo de dos ruedas.

Por otra parte, solo un 40% de los encuestados considera la posibilidad de comprar una moto online, siendo el principal impedimento la necesidad de ver y probar el vehículo en persona.

Además, los cambios en la movilidad durante estos últimos meses clarifican la

tendencia a que cada vez más ciudadanos apuestan por desplazarse en moto. En concreto, crece un 12% el porcentaje de personas que no se planteaban comprar una moto el año pasado y, ahora a raíz de la situación en la que nos encontramos, quiere adquirir una. Solo un 5% se sitúa en la posición contraria.

José María Riaño, secretario general de ANESDOR: “Hemos podido comprobar que tras el confinamiento ha crecido de forma significativa la demanda de motos. El ‘Estudio Movilidad en Moto’, realiza su tercera edición, y nos ofrece una clara muestra tanto de las tendencias como de la evolución en el cambiante marco durante el último año. Una de las principales conclusiones es que la moto es un medio de transporte singular y que avanza en el marco de la nueva movilidad”

Por otro lado, destaca que solo un 36% conoce qué es el ‘motosharing’ (alquiler de motos de uso compartido). A pesar del uso creciente en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia, la oferta aún no ha llegado a muchas

provincias españolas.