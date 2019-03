Solo un 67'5% de catalanes llamaría al 112 ante una emergencia

Cruz Roja pone en relive el estado de la población con respecto al conocimiento de primeros auxilios destacando la necesidad de formación a por el poco conocimiento sobre cómo actuar en caso de emergencia ya que es de vital importancia la actuación en los 2-3 minutos posteriores a una emergencia, de esta manera se podrían salvar diariamente entre un 15% i un 20% de vidas. Además el informe destaca que 7 de cada 10 personas no tiene ningún conocimiento sobre primeros auxilios. Una cifra que se aleja mucho de países como Noruega, Alemania o Islandia donde entre el 75 y el 95% de la población sabría actuar.

Así, cabe recalcar que el 55% asegura no tener ningún conocimiento, mientras que el 8% son profesionales del sector, el 14% son ciudadores, es decir gente que se dedica, sin una previa formación, al cuidado de personas y por su trabajo ha aprendido cómo reaccionar y qué hacer ante una emergencia. Por su parte, un 23% se formaron en un curso pero, tal como se ha podido observar en el informe, aquellos que hacía más de 3 años que habían realizado el curso no terminan de recordar mucho de lo aprendido. Es por ello que, desde Cruz Roja, piden la realización de cursos de formación cada 3 o 4 años con tal de reciclarse.

Otro dato que se ha puesto de relieve, sobretodo por su gran importancia ante una situación de emergencia, es que únicamente un 67'5% de personas llamarían al 112 en caso de necesitar asistencia. Tal como ha explicado uno de los miembros y formadores del voluntariado y la formación de Cruz Roja, Lluís Coromines. Este es un dato que preocupa ya que se pone de manifiesto un alto porcentaje que no recurriría a él en caso de necesitar-lo después de 10 años en funcionamiento y de ser el mismo alrededor de Europa. Así, este desconocimiento aumenta en la provincia de Barcelona, seguramente tal como ha indicado Corominas, este hecho se debe a que en la ciudad existen más teléfonos de emergencias que pueden hacer que el ciudadano recurra a ellos en lugar de al 112.

Así, los resultados de estudio presentados dejan en evidencia la necesidad de incrementar los recursos destinados la formación, poniendo un énfasis especial de cara a la formación, empezando a trabajar desde las escuelas y concienciando de la necesidad de saber primeros auxilios ya que la mayoría de accidentes ocurren en el domicilio o en lugares de ocio en los que no hay presencia de profesionales sanitarios para ayudar. En este aspecto cabe recalcar una mejora de cara al conocimiento general ya que el 95% de la población sabe qué es un desfibrilador, aunque solo el 37'8% sabría utilizarlo, un dato que remarca la necesidad de aumentar la formación. Además se tiene que tener en cuenta la necesidad de prestar también auxilio psicológico, ya que la mayoría de la población encuestada asume que es necesaria esta atención aunque puede que en el momento no quisieran recurrir a él. Además, aquellos que conocen el servicio psicológico aseguran que no está muy extendido y que, en todo caso, es insuficiente.