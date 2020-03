Sociedad Civil Catalana cortará esta tarde durante 30 minutos parcialmente los túneles de Vallvidriera

Sociedad Civil Catalana cortará esta tarde a las 18.45, parcialmente el tráfico de acceso a los Túneles de Vallvidriera. La protesta durará 30 minutos y se situará en el último semáforo que hay en la Vía Augusta antes de la entrada a los túneles, a la altura de la calle del Hort de la Vila. La carretera no quedará totalmente bloqueada, porque siguiendo las instrucciones de la Guardia Urbana se dejará un carril abierto en cada sentido de la marcha. " Nosotros no vamos en contra de las leyes, acatamos las recomendaciones de la policía, y respetamos sus instrucciones", apuntan fuentes de la entidad constitucionalista. La manifestación se acorta a 30 minutos, durará hasta las 19.15 horas, y no se cortará totalmente el tráfico.

El objetivo de Sociedad Civil Catalana es contraponer su acción al corte interminable que sufre la Meridiana, que acumula 144 jornadas con el tráfico interrumpido desde las 20.00 hasta las 22.00 horas. Así el lugar escogido por el corte de tráfico, los túneles de Vallvidriera, tiene su por qué" hasta que los trabajadores que pasan el día trabajando en Barcelona no puedan volver tranquilamente a casa, los independentistas tampoco podrán ir a esquiar tranquilamente los fines de semanas" justificó Fernando Sánchez Costa, presidente de SCC.Los constitucionalistas quieren poner en relieve, que los independentistas nunca han cortado este acceso y siempre lo han mantenido fuera de sus protestas, incluso en sus jornadas más repletas de activismo.

La otra diferencia es el tiempo. El corte de la Meridiana se prolonga al menos 2 horas, y afecta en los días laborables a 4.000 vehículos, hoy Sociedad Civil Catalana seguirá las normas de la Guardia Urbana y su acción será mucho mas limitada que la provocada diariamente por los independentistas en la Meridiana.

La intención de la entidad constitucionalista es repetir cada viernes esta acción, mientras continúen los cortes de la Meridiana.