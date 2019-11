La situación de las mujeres sin hogar es "más peligrosa", con la violencia machista como factor desencadenate

Únicamente el 12,2% de las personas que viven en la calle son mujeres. Su presencia en el espacio público es, basándose en este dato, mucho menor que la de los hombres, pero las experiencias que viven suponen "un mayor peligro" para su trayectoría vital.

Según el estudio "Dones sense llar a la ciutat de Barcelona" realizado por un grupo de investigadores de la Universitat de Barcelona (UB), el porcentaje no refleja el "sinhogarismo" femenino, ya que visibiliza a las mujeres que viven en la calle, pero no a aquellas que no tienen hogar.

Antes de dormir a la intemperie, suelen recurrir como primera opción a familiares o amigos. Una de las investigadoras, Adela Boixadós, ha citado también entre las opciones "pensiones o casa de acogida, alojamientos vacíos, centros de primera acogida o viviendas inadecuadas". Como consecuencia de su situación de exclusión residencial, "la gran mayoría de mujeres acaban sufriendo ansiedad y depresión", enfermedades muy diversas, además de acabar consumiendo alcohol y otras sustancias dañinas para su salud.

El motivo desencadenante detectado por el estudio en el que participaron 35 mujeres en situación de exclusión residencial es la violencia de género, "lo que obliga a estas mujeres a abandonar el hogar", ha afirmado una de la autoras del estudio, Virginia Matulic. De las participantes en el informe, un 69% han sido víctimas de violencia machista, 8 de las cuales afirmaron haber sufrido este tipo de violencia a lo largo de su vida.

Frente a esta situación de "sinhogarismo" femenino encubierto, entidades como el Ayuntamiento de Barcelona o La Red de Atención a Personas Sin Hogar se encargan de acompañar a las mujeres en un proceso de recuperación, mediante un acompañamiento social, educativo o terapéutico, dependiendo de cada institución.