La situación de la infravivienda en Badalona se agrava, con un 19% más de casos que el año anterior

El Centre Sant Jaume, la Fundació Salut Alta, la Fundació Ateneu Sant Roc y Cáritas Diocesana de Barcelona han alertado de que la situación de la infravivienda en Badalona se "agrava", con el aumento en un 19% de casos respecto al año anterior.

Las entidades han afirmado que la situación del edificio afectado por aluminosis en el barrio de La Salut de Badalona no es un caso aislado, ya que "son muchas las familias de Badalona las que viven sin las condiciones mínimas de habitabilidad". En concreto, Cáritas Diocesana de Barcelona ha atendido durante el 2019 a más de 800 familias badalonesas que no viven en una vivienda digna. Esta problemática, además, no únicamente afecta a la ciudad, también a un 36% de las personas de la diócesis de Barcelona, casi un millón de personas.

Los cuatro organismos han lamentado que las administraciones no tomaran ninguna medida respecto al inmueble de Badalona antes de su derribo y se ha instado a las administraciones competentes a que resuelvan la situación de las familias afectadas lo antes posible, además de cumplir con el deber de garantizar una vivienda digna y adecuada a todas las personas y familias sin recursos de la ciudad.