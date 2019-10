Sindicatos policiales y el Partido Popular Catalán defienden el discurso del general de la Guardia Civil

Representantes sindicales y asociaciones de distintos cuerpos policiales han defendido el discurso que el general de la Guardia Civil, Pedro Garrido, ha hecho este miércoles durante un acto institucional de celebración en Sant Andreu de la Barca. El Partido Popular Catalán (PPC) ha organizado este jueves una reunión con varios sindicatos policiales, puesto que coinciden con no entender los motivos de queja por parte de los mandos de los Mossos d' Esquadra, que abandonaron el acto en señal de protesta ya que consideraban que Garrido hizo alusión indirectamente al superior de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.

El secretario de la "Organització de la Unió de Guàrdies Civils de Catalunya", Francisco Javier Favorecido, ha opinado que las palabras de Garrido "no estaban fuera de tono" y confía en que la reacción de los Mossos "no vaya en detrimento de la colaboración policial que tiene que haber de cara a los próximos días", debido a la proximidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Pese a esto, Favorecido ha asegurado que no hay "ningún problema" entre los distintos cuerpos policiales.

A esta opinión se suma la de José de la Fuente, representante del "Sindicat Professional de Policia", quien considera que no hay "nada" del discurso de Garrido "por lo que los Mossos d' Esquadra se puedan sentir ofendidos ".

También ha hablado sobre este conflicto el vicepresidente de la "Unió de Mossos per la Constitució", Ángel Gómez, quien ha calificado de "brillante" el discurso de Garrido al "hacer un elogio de sus subordinados", puesto que han desarticulado "redes de terrorismo, sedición y golpismo". Es por eso que ha censurado el hecho de que la delegada del gobierno español, Teresa Cunillera, se pusiera en contacto con la Consellería d'Interior y "pidiese disculpas". Considera que la actuación de Cunillera fue "vergonzosa" y la acusa de "proyectar la imagen de un estado débil".