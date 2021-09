Sindicatos policiales y la oposición cargan contra el Govern por no tramitar las sanciones de los Mossos

El año pasado, a pesar de las restricciones por la pandemia, en Cataluña se convocaron 5.440 concentraciones comunicadas. Pero hubo muchas más, en las calles de pueblos y ciudades de Cataluña sin tener la comunicación previa y la necesaria autorización. En estas manifestaciones irregulares se concentra el trabajo policial, en lo que se conoce técnicamente como "recogida de datos". Los agentes abrieron 1.200 actas, que siguiendo su curso legal son trasladadas a la Dirección General de la Administración de Seguridad, que depende de la Consejería de Interior. Una vez recibida al acta abierta del agente, la Dirección General puede archivar el expediente o iniciar un proceso sancionador al denunciado. La sorpresa llega con la Memoria de los Mossos 2020; de las 1.200 actas la tramitación es 0. Ninguna ya llegado a ser tramitada

Advierten de un posible delito de prevaricación por no tramitar las actas abiertas por la policía

El abogado Ramón de Veciana considera en declaraciones a la Cadena Cope " que es una situación insolita. No cabe duda que alguna de las 1.200 habrá incorrido en alguna irregularidad. Con este volumen alguna estará en un presunto delito de prevaricación. No es razonable que con esta cantidad no haya ninguna con resultado de sanción, por los tanto alguien ha decicido que no haya sanciones a determinadas personas" afirma el letrado.

Por casos similares hay jurisprudencia en condenas a funcionarios por un delito de prevaricación. Hay sentencias judiciales contra funcionarios de tráfico, por no tramitar multas a los denunciados por los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sindicatos policiales indignados y la oposición pide explicaciones al gover

El PSC y Ciudadanos exigen al consejero de Interior, Joa Ignasi Elenaque explique el por qué su departamento no ha dado curso a las 1.200 actas abiertas por la policía.El líder de Ciudadanos Carlos Carrizosa apunta " es una vergüenza y una prevaricación como la copa de un pino"

Desde los sindicatos policiales el mosqueo con Interior aumenta. El portavoz del sindicato USPAC, Albert Palacios denuncia "el objetivo es desacreditar el trabajo de los agentes. En este país ya es gratis pegar a un agente, es gratis destrozar cosas, es gratis perseguir policias que tienen que huir. Es todo gratis, pero la gente de la calle ya lo empieza a percibir porque esto irá a más, a mucho más" apostilla.

Inma Viudes, portavoz del sindicato SAP- FEPOL tilda la no tramitación de las actas "de vergüenza y una desautorización al trabajo policial".

Diversas fuentes atribuyen la paralización de estos expedientes para no multar a los manifestantes independentistas que cortan la Avenida Meridiana, y a la desición del ejecutivo presidido por Quim Torra de no castigar las movilizaciones secesionistas con sanciones económicas.