Sindicatos policiales denuncian que el material usado por los Mossos en Sabadell estaba en mal estado

Los sindicatos policiales SAP (Sindicato Autónomo de Policía) y la federación policial FEPOL lamentan los hechos ocurridos en Sabadell la madrugada del 8 de septiembre, cuando una batalla campal en plenas Fiestas Mayores acabó con el lanzamiento de objetos contra agentes de los Mossos d'Esquadra. Además, rechazan que los agentes de seguridad ciudadana asumieran actuaciones que corresponden a Orden Público. Unos hechos que, como ha explicado la portavoz del Sindicato Autónomo de Policía, Imma Viudes, en declaraciones a la Cadena COPE: "estamos acostumbrados a ver esta contundencia de personas que están en contra de las órdenes policiales que lo que hacen es agredir a la policía".

Desde el sindicato denuncian que los efectivos que acudieron al lugar no eran los adecuados: "nosotros estamos denunciando que estos agentes que fueron hasta la plaza mayor eran mossos que estaban destinados a Seguridad Ciudadana, no eran agentes especializados en Orden Público y por lo tanto, tampoco llevaban el material adecuado: llevaban cascos que estaban obsoletos y caducados".

Como consecuencia de este "material obsoleto" algunos agentes sufrieron heridas de consideración: "hay tres agentes de baja de los cuatro heridos y uno de ellos presentaban un corte en la cabeza por lo que necesitó puntos de sutura".

Imma Viudes recuerda que estos hechos ya sucedieron: "todos podemos recordar lo que sucedió en el Parlament el pasado mes de octubre donde también se vio una imagen similar: compañeros de Seguridad Ciudadana, que no tienen ni la formación ni las herramientas necesarias, iban con unos cascos que no llevaban ni el cierre de seguridad" unos hechos que Viudes cataloga de "imagen esperpéntica".

La portavoz del Sindicato Autónomo de Policía recuerda que "como no se corrigió este hecho, ahora ha vuelto a suceder". Viudes asume que la falta de unos presupuestos dificulta el trabajo policial pero recuerda que quien sufre las consecuencias son los agentes que hay a pie de calle: "es una de las consecuencias de la falta de inversión de estos años. Nosotros no hacemos otra cosa que pedir más efectivos, sabemos que tenemos una situación crítica en este sentido y, evidentemente, si acudieron efectivos de Seguridad Ciudadana es porque no tenemos ni efectivos de la ARRO ni de la BRIMO suficientes".

Los sindicatos también piden más formación para los agentes para evitar que los hechos de Sabadell y del Parlament vuelvan a ocurrir. Además, exigen que el Departamento de Interior no vuelva a correr riesgos innecesarios mientras la integridad de un sólo mossos esté en juego.