Sindicatos piden más implicación de los gobiernos en Nissan a ocho meses del cierre

Los sindicatos han urgido este lunes la "máxima implicación" por parte de todas las administraciones en el proceso de reindustrialización de las plantas de Nissan en Catalunya y han lamentado que de momento solo hay especulaciones y cartas de intenciones.

Lo han dicho este lunes en rueda de prensa los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Catalunya,Usoc y CGT,Javier Pacheco, Camil Ros, Maria Recuero y Ermengol Gassiot, tras reunirse para analizar la situación de la mesa de reindustrialización.

Han amenazado con retomar las movilizaciones en la calle si no hay avances palpables en la mesa de reindustrialización, donde consideran que las administraciones "no han estado a la altura" y que la compañía debe asumir su responsabilidad de cumplir con lo acordado con la plantilla.

En este sentido, Ros y Pacheco han recordado que la presión sindical hizo retrasar la fecha de cierre de las plantas prevista por la compañía y han recordado a la automovilística deberá cumplir con lo acordado para poder cerrar en diciembre de este año.

Todos los representantes sindicales han insistido en la necesidad de contar con un plan sólido de reindustrialización tanto para las plantas de Nissan como para todo el sector industrial catalán hacia un nuevo modelo industrial que permita mantener empleos.

CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

"Tiene que haber plan de reindustrialización sólido para Nissan y toda Catalunya, no tenemos claro donde irá el futuro de los trabajadores afectados, no se pueden dejar las cosas al azar y dejar la balanza sobre la Nissan, es la sensación que tenemos", ha señalado Recuero.

Gassiot ha advertido de que el tiempo se acaba y ha lamentado el papel "pasivo" de las administraciones en la mesa de reindustrialización, a quienes ha avisado de que serán responsables de lo que pase, y ha exigido que este plan debe ser la puerta a un cambio de modelo productivo.

"Exigimos una política clara de reindustrialización, se debe revertir la tendencia de externalizar la industria hacia capital privado, debemos pensar qué industria queremos", ha señalado.

FONDOS EUROPEOS

También han situado la llegada de los fondos europeos como una oportunidad para acometer esta transformación, especialmente en Nissan, a lo que Ros ha defendido cambiar de perspectiva sobre la llegada de nuevas empresas en las plantas: "Es quien necesitamos que venga, no quien puede venir".

Ros, que ha dicho que se trata del cierre industrial más importante de las últimas décadas, ha criticado que la empresa y las administraciones no se debe limitar a hacer de agencia inmobiliaria a la hora de captar proyectos de inversión en las planta: "Que hagan menos política inmobiliaria y más política industrial".

Ha defendido que es un momento clave en el que hay que evitar salir de la crisis derivada de la pandemia con menos industria: "Hace falta más concreción, más política industrial, la gente necesita empleos, vamos tarde pero estamos a tiempo".

PROYECTOS

Pacheco ha criticado que de momento no hay concreción sobre las propuestas de reindustrialización de las plantas, en lo que considera que hay más voluntarismo que realidad, ya que solo tienen encima de la mesa las empresas interesadas.

"No tenemos detalle, solo cartas de intenciones. No conocemos los proyectos. No hablamos con las empresas, hablan con administraciones para conocer la infraestructura administrativa de acompañamiento", ha añadido.