El sindicato CSIF exige a la Generalitat el pago de las extras pendientes.

Estan cansados de esperar y de recibir promesas que luego no se cumplen. La última es que este año, la Generalitat se comprometia a abonar el 10% de la paga extra pendiente del 2013 y ha establecer un calendario de pago del dinero restante. Pero ahora, según el sindicato CSIF, el Govern de Torra da marcha atrás y no se compromete a este pago.

Por este motivo y aprovechando la reunión de la Mesa General, prevista para este martes, el sindicato ha convocado una manifestación a la 9.30 de la mañana ante el Departament de Treball, para este mismo martes 18 de septiembre.

El presidente en Cataluña del sindicato CSIF Juan Escanilla afirma en Cope" los trabajadores están muy cansados de esperar, la Generalitat es la única administración que todavía no ha devuelto las pagas que quedaron aplazadas por la crisis económica". El sindicato tambien denuncia que Torra no piensa aplicar los aumentos salariales pactados a nivel nacional.El sindicato acusa a Quim Torra de subirse el sueldo y de no atender los pagos pendientes a los profesionales de la función pública.

El aplazamiento de las extras de dos años consecutivos, afectó a 200.000 trabajadores de todos los ámbitos de la administración y la media pendiente sube de 4.500 a 5.000 euros por funcionario. El coste total pendiente se acerca a los 100 millones de euros, que la Generalitat quiere pagar en diversos plazos.

El sindicato CSIF reclama tambien la semana laboral de 35 horas y la reducción de la temporalidad.