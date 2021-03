La Síndica de Greuges de Barcelona recibe un 15% más de quejas en 2020

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recibido un 15% más de quejas en el 2020 en comparación al año anterior. En el año 2020 las quejas han aumentado hasta 1.988, lo que supone 268 quejas más que en el 2019. De estas quejas, la mitad están relacionadas con la movilidad, la actividad económica, la administración pública y los servicios sociales.

Las quejas se han podido clasificar por temáticas: de movilidad (299); actividad económica (296); administración pública (229); servicios sociales (166); seguridad ciudadana y libertad cívica (146); hacienda municipal (140); medio ambiente (121); vivienda (120); educación, cultura, ocio y deporte (100); función pública (81); salud (77); urbanismo (68); atención, comunicación y participación (56); ciudadanía y vecindades (40); accesibilidad (29) y espacio público (20). De estas quejas, los distritos de residencia de los ciudadanos que las han desarrollado son: en primer lugar el Eixample con 269, seguido de Sant Martí con 164 y Ciutat Vella con 151.

La crisis sanitaria ha provocado que la Sindicatura recoja también problemáticas relacionadas con la covid-19, estas también se ven reflejadas en el informe que se ha publicado hoy e incluyen recomendaciones relacionadas con la protección de la salud en el transporte público o las dificultades para acceder a la administración, entre otras. El acceso a la administración ha sido una de las consultas más destacadas, Vilà explica que muchas personas han tenido dificultades para contactar con los servicios municipales a través del 010 para poder acceder a la información y a la tramitación administrativa. La Síndica pudo constatar que el plazo que se ofrecía desde el teléfono 010 para una cita previa para registrar un documento superaba los 14 días naturales. Se han registrado también quejas sobre el urbanismo táctico y la aparición de nuevas terrazas en la restauración.

En total se han llevado a cabo 3.543 actuaciones durante el 2020, de estas 1.988 han sido quejas, 1.518 consultas, 35 actuaciones de oficio, lo que supone un incremento del 25%; y dos visitas de barrio. Entre las consultas de la ciudadanía recibidas están las dudas sobre los sectores afectados por las restricciones o las ayudas a los autónomos. Finalmente, se le ha dado la razón a la ciudadanía, total o parcialmente, en un 78% de los casos.

La @sindicabcn ha presentat l'informe anual 2020, un any clarament marcat per la Covid-19 en què hem augmentat significativament les actuacions d'ofici.



Les problemàtiques ciutadanes per contactar i interactuar amb els serveis municipals han centrat bona part de les queixes. pic.twitter.com/rPk9NdEneV