Pilar Rahola es una de las caras más visibles del mundo independentista, es el oráculo del multiverso secesionista. La encuentras en todas partes, en la pantalla, ocupando cuotas inmensas; en la prensa, donde saca provecho de su "fino" verso e incluso en manifestaciones y movimientos donde se nota que los de su misma índole la adoran.

Y trabajo no le falta, su consejo es demandado a todas horas: si Torra acude al Supremo, TV3, automáticamente, reserva una franja entera para que 'La Rahola' suelte su verborrea incesante y predecible. Y no se anda con galimatías o embelesados enigmas, es más convencional, "es evidente que España no es una democracia homologada a las democracias vecinas". "Yo diría que la de España cada vez se asemeja más a la polaca o la turca", y ahí lo deja, con su innato descaro.

Al final tenía que llegar el día en que desde sus filas alguien alzara la voz y al menos implícitamente le pidiera un poco de rigor. Y ha llegado en forma de mofa desde 'Planta Baixa', el programa de TV3 que presenta Ricard Ustrell. Ha sido el propio presentador quien en medio del magazine matinal ironizó sobre la sobredosis de Rahola en la cadena. Ustrell avanzó los escenarios que se abrían con la vista del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra. Y añadió: "Lo analizaremos, lo comentaremos... sin Pilar Rahola". Su número dos en el programa, Maiol Roger, respondió con una risa de complicidad.

Las mofas y la sorna hacia Rahola son bastante comunes entre la gente que no comparte su misma línea de pensamiento. Parece que desde intramuros independentistas también empiezan a asumir actitudes parecidas.