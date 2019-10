S'ha acabat! reúne a decenas de estudiantes contrarios a las huelgas independentistas

La plataforma catalana de estudiantes constitucionalistas S'ha acabat! ha reunido este miércoles a decenas de ellos en un acto celebrado en plaza Universidad donde han reivindicado poder ir a clase y que nadie se lo impida, a pesar de las 72 horas de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE) en protesta por las condenas dictadas por el Tribunal Supremo contra los líderes del "procés".

Al acto han acudido representantes del PP, entre ellos la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, así como de Ciudadanos, con la portavoz en el Congreso del partido naranja, Inés Arrimadas.

La presidenta de la entidad, Julia Moreno, ha reivindicado el derecho de los estudiantes de no secundar la huelga e ir a clase, y ha pedido a quienes no están de acuerdo con la movilización que se unan en cada universidad para "superar los piquetes". "No queremos ni una Barcelona en llamas, ni unas universidades ocupadas", ha aseverado Moreno, alentando a los estudiantes a organizarse contra el independentismo.

"Soy libre de decidir si quiero o no hacer huelga. Y usted, profesor, tiene la obligación de garantizarme ir a clase", han afirmado cuatro de los miembros de S'ha acabat.

Los representantes de la asociación han llamado a seguir sus redes sociales y han convocado a los estudiantes que mañana quieran ir a clase a encontrarse a las 9.00 horas en el campus de Ciutadella de la UPF, la facultad de Derecho de la UB o la de Políticas de la UAB, dependiendo de donde estudien los jóvenes.