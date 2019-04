S'ha Acabat presenta una denuncia contra la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona

La asociación constitucionalista joven S'ha Acabat! ha presentado este jueves una denuncia ante el fiscal superior de Cataluña contra la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Margarita Arboix. A la asociación le preocupa que Arboix no acate ni asuma los mandatos de la Junta Electoral y por ello defienden que la universidad podría estar incurriendo en un delito de desobediencia.

Para el presidente de la asociación, Josep Lago, Arboix "no respeta los derechos de todos los estudiantes y ha hecho de la universidad un feudo separatista", por ello vuelven a exigir su dimisión. Además recuerda que la Junta Provincial ya exigió la eliminación de las pintadas y signos separatistas que aún no han desaparecido.

S'ha Acabat! ha recordado que no pararan de luchar, incluso después del periodo electoral. Dicen que no pueden existir zonas en Cataluña "donde no se respetan las leyes ni el estado de derecho". Respecto a las elecciones generales del 28 de abril, esperan que surja un gobierno constitucionalista que "revierta la situación y que no excluya a la mitad de los catalanes". La asociación ya consiguió que se retiraran elementos separatistas de tres universidades catalanas: la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, y la Universidad de Girona.