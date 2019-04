S'ha Acabat pide a la Junta Electoral que de un ultimátum a la UAB para retirar las pintadas independentistas

La entidad S'ha Acabat reclama a la Junta Electoral que haga cumplir la resolución que publicó hace días en la que instaba a la UAB a retirar la propaganda separatista del centro. El presidente de la asociación, Josep Lago, ha explicado a COPE Barcelona que "pedimos a la JEC que indique el número de horas que le da a la universidad para que borre estas pintadas puesto que es una cuestión muy importante que en periodo electoral no hayan este tipo de pintadas en edificios públicos".

Lago lamenta que a falta de pocos días para los comicios "haya una administración que no cumpla con las peticiones de la JEC, no entendemos como un rectorado no cumple con las órdenes de la Junta Electoral". El presidente de S'ha Acabat cree que la rectora, Margarita Arboix, "abraza las tesis nacionalistas" dado que no acelera la retirada de pancartas, pegatinas y pintadas de la Autónoma.

S'ha Acabat hizo una denuncia ante la Junta Electoral para que garantizara el pluralismo dentro de la universidad a lo que la JEC accedió dando la razón a la entidad. De no cumplir con esta resolución, Lago ha anunciado una concentración en la Plaza Cívica de la UAB para reivindicar la "falta de un espacio democrático dentro de la universidad".

A su vez, Josep Lago también ha valorado la decisión de la Fiscalía de investigar las conductas coactivas del grupo de estudiantes de la UAB que asistieron al acto organizado por su entidad donde la número 1 del PP por Barcelona para el 28-A, Cayetana Álvarez de Toledo, sufrió insultos, zarandeos y momentos de mucha tensión.

El diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha presentado una denuncia a la que S'ha Acabat se ha sumado para investigar los hechos. Lago no entiende "por qué el rectorado no permitió que entraran los Mossos cuando estábamos padeciendo agresiones de estos colectivos". Aquel día, miembros de la entidad llamaron al 112 en numerosas ocasiones para pedir ayuda. Lago considera "absurdo que un cuerpo formado y preparado como el de los Mossos tenga que pedir permiso para entrar en la Autónoma".

La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias e investigará la supuesta inacción de los Mossos y el consentimiento del rectorado de la UAB.