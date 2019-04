S'ha Acabat: "Cuando un constitucionalista se atreve a alzar la voz, le amenazan"

El presidente de S'ha Acabat, Josep Lago, ha denunciado este viernes en COPE que cuando hay un colectivo constitucionalista en Cataluña que se atreve a alzar la voz públicamente "los independentistas te boicotean". "No te lo permiten, te señalan o te envían cartas como la que me envieron a mí ayer, diciendo que si me encontraban por la calle me partían las entremidades o me rompían los dientes". Pero también ha dejado claro que "toca hacerlo para evidenciar el problema que existe en Cataluña".

Sus declaraciones en COPE se producen después del intento de boicot de unos 200 radicales a un acto convocado propor esta entidad de jóvenes en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y que obligó también a intervenir a los Mossos de Esquadra. En este sentido, Lago ha explicado que desde el rectorado les ofrecieron acceder a la sala donde se debía celebrar la conferencia por una puerta trasera. Pero rechazaron esta opción porque ya "era suficiente humillación que nos impidieran el acceso por la puerta principal". Por otro lado, Lago ha lamentado la actitud de la Universidad y de la rectora, que no se ha puesto en contacto con la asociación y no ha mostrado ningún interés en poner fin a esta situación. Por este motivo han pedido una reunión con la rectora.

UNIVERSITARIOS POR LA CONVIVENCIA

También la profesora Isabel Fernández Alonso, miembro de Universitarios por la Convivencia, se ha mostrado crítica con el rectorado, con la universidad, y le ha molestado especialmente el comunicado de la UAB en el que lamenta la instrumentalización ideológica del campus. Instrumentalización, dice Fernández Alonso, no es invitar a políticos de todas las ideologías, "sino fijar una especie de pensamiento oficial. Que uno abra la página de la Universidad de Girona y se encuentre un lazo, que uno llegue a la universidad Pompeu Fabra y se encuentre la plaza 1 de octubre, o que uno entre a la UAB y se encuentre una pintada enorme en la que pone: independencia, socialismo y feminismo".

Y en relación al boicot al acto de S'ha Acabat, la profesora ha lamentado también "el pasotismo" de la comunidad universitaria, de "la gente mirando para otro lado". A su juicio, se tendría que haber producido "una reacción masiva de profesores, alumnos, de personal administrativo y de servicios. Es que aquí no hay nada que discutir. No se trata de los planteamientos ideológicos de unos y de otros". Isabel Fernmández Alonso cree que hace falta "una asignatura sobre democracia" y también la reacción unánime no sólo de los partidos constitucionalistas, sino tambien de los independentistas moderados que no ven con buenos ojos estas actitudes.