S'estrena la T-Hospital: Viatges gratuits en autobús per anar a l'hospital de Terrassa.

Des d'aquest dimarts anar en autobús a l'hospital de Terrassa és gratis per tothom. La targeta T-Hospital permet accedir al centro hospitalari amb qualsevol línea d'autobús de Terrassa de manera gratuïta i il.limitada. De fet, l'alcalde Terrassa, Jordi Ballart ja havia afirmat que l'autobús gratuït a l'hospital era un dels primers compromisos del govern municipal. L'objectiu és afavorir la comunicació de l'hospital de Terrassa amb els diferents barris de la ciutat i potenciar l'ús del transport públic. Per parlar de tot plegat ha volgut passar pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra la Lluïsa Melgares, que és tinenta d'alcalde i regidora de movilitat de l'Ajuntament de Terrassa.

“Sí, el que hem fet és complir el compromís que teníem en el pla de mandat que va començar al maig, quan vam guanyar les eleccions. S'ha fet un estudi que ha demostrat que s'havia d'apropar l'hospital als ciutadans i ciutadanes de Terrassa. A l'hospital no va ningú per gust, es va per obligació, i l'accés era complicat”.

Hem volgut preguntar-li a la senyora Melgares com poden els veïns de Terrassa fer servir aquesta targeta: “Tenim una oficina de movilitat al carrer d'Iscle Soler, i es pot demanar presencialment. També es pot demanar a través del web de l'empresa, i a més hem posat un punt de targetes al propi hospital, a la part d'informació, i està tenint molt èxit perquè hi ha unes cues importants”.

La T-Hospital no té caducitat. “Sí que s'ha de pagar un euro quan et dones d'alta, i ja la pots utilitzar il.limitadament, sempre i quan vagis a l'hospital. Estem en una revolució verdad, pensant en zones de baixes emissions, en temes de movilitat, temes d'enllumenat, de residus... i hem d'anar en aquesta direcció”.