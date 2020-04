Servicios sociales al límite y familias que piden alimentos básicos

Los servicios sociales ya están desbordados ante la petición de ayudas. Esta semana, por ejemplo, se han visto colas importantes en el centro de servicios sociales Raval Sud de Barcelona, ​​hasta el punto de que tuvo que intervenir la Guardia Urbana para mantener la distancia de seguridad y evitar contagios por coronavirus. Aún así, desde el ayuntamiento atribuyen la cola a que muchos usuarios se presentan sin cita previa.

LA PLATAFORMA DE ALIMENTOS DE MANRESA ESTÁ DESBORDADA

Pero lo cierto es que la crisis provocada por el coronavirus está llevando ya a las familias al límite y está creciendo la demanda de alimentos por parte de familias que no tienen ingresos. Un ejemplo lo encontramos en Manresa, en la Plataforma de Alimentos, que en sólo dos semanas ha repartido 1.600 lotes de emergencia para pasar el mes. Algunas usuarias, como Antonia o Katy dicen que han tenido que dejar el trabajo. En el caso de Antonia porque hacía trabajos a domicilio, y ahora con el confinamiento no lo puede hacer. Y en el caso de Katy porque es madre soltera y tiene que quedarse en casa y cuidar a sus hijos, que no tienen clase, recordemos, desde el pasado 13 de marzo, cuando cerraron las escuelas en Cataluña. Y sin trabajo, dicen, no pueden subsistir:

Los responsables de la plataforma dicen que la gente está muy desesperada y que a diferencia de la crisis del 2008, no les llega la petición de ayuda de forma escalonada, sino de golpe. Por eso llaman a empresas, para que hagan aportaciones, ya sea económicas o de alimentos porque no saben cómo harán frente a la avalancha de peticiones de ayuda. Y además del centenar de lotes que preparan para esta semana, en 15 días deberán volver a entregar alimentos para un mes a los 1.600 usuarios. Tienen que conseguir 25.000 litros de leche, 6.000 docenas de huevos, 3.000 litros de aceite, 4.000 kg de pasta, 4.000 de arroz y sobre todo pañales. También hay que tener en cuenta que hay residencias y otros colectivos que les están pidiendo ayuda.