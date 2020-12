El señalamiento a empresas que hablan en castellano: una pizzería y una empresa de juguetes denunciadas

Empleados de supermercado, trabajadores de servicios de paquetería, personal de tiendas; el mosaico de las últimas semanas es variado con un nexo común: trabajadores que no entienden el catalán, señalamiento en redes por este desconocimiento y difusión de boicot a estos locales.

Una parte del independentismo no transige, en la cooficialidad del catalán y castellano y se molesta y denuncia cuando es atendido en castellano. Hoy es una pizzería de Barcelona, quien sufre este acoso por redes sociales, después de ser señalada públicamente por no hablar en catalán. "He bajado a buscar 2 pizzas que tenía encargadas y así lo que hecho saber. La propietaria que ha me dicho que le hablará en español que no me entendía. A partir de aquí, lo de siempre" escriben un tuitero

He baixat a buscar dues pizzes que tenia encomanades i així ho he fet saber. La mestressa m'ha dit que li parlés en espanyol, que no m'entenia. A partir d'aquí, el de sempre.

Todas estos señalamientos tienen la cobertura de la Plataforma per la Llengua que incluso lleva a los tribunales de justicia a empresas por no etiquetar en catalán sus productos. A parte de pedir el boicot comercial, piden sanciones económicas para estas empresas. La última víctima es un fabricante de juguetes, denunciado por la plataforma en defensa del catalán

La @llenguacat ha denunciat l'empresa catalana Magic Box Toys, fabricant de les joguines #Superzings, per no etiquetar en català els seus productes, tal com hi obliga el Codi de consum de #Catalunya.



A més, no han inclòs el català al seu web tot i haver-s'hi compromès.

La Plataforma insta a sus seguidores a denunciar todos los casos donde no se utilice el catalán, soslayando la cooficialidad de lenguas vigente en Cataluña