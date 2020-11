El senador Xavier Alegre denuncia ante la Fiscalía a JxC y ERC por injurias al Rey

El senador Xavier Alegre, que formó parte de Ciudadanos, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Junts per Catalunya y ERC por injurias al Rey en una moción que se va a debatir esta tarde en el pleno del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Alegre es también concejal en este municipio. En la moción se dice que la monarquía es una institución anacrónica, destaca el papel de la dinastía borbónica en el sometimiento de los ‘Países catalanes”, y más allá de esta cuestión, acusan al Rey Felipe VI, de abandonar su figura de árbitro y de avalar la represión en forma de cargas policiales con su discurso del 3 de octubre del 2017, tras la celebración del referéndum ilegal en Cataluña.

OFENSA Y DESHONOR HACIA EL REY

Para Alegre, ha sido ésta la gota que ha colmado el vaso, y por este motivo ha decidido presentar la denuncia, al considerar que el redactado sobrepasa los límites del derecho a la libertad de expresión y resulta una ofensa y un deshonor hacia el jefe de Estado. El senador cree que debería ser la Fiscalía la que actuara de oficio en casos como éste, pero lamenta que ahora no esté por la labor, teniendo en cuenta, dice, que la Fiscal General del Estado es como una ministra más del gobierno Sánchez. Y, además, deja claro que no está dispuesto a que se tense la cuerda de la convivencia en el municipio. En declaraciones a COPE, Xavier Alegre destacaba que “esto no puede salir gratis, es decir, que uno no puede ofender por el hecho de ofender, ni descalificar por el hecho de descalificar”. Y lo más, importante, añadía, es que no se puede “encender los ánimos de la población porque estas cosas, al final, lo único que hacen es incidir en la ruptura de la convivencia pacífica”. Y se preguntaba “qué necesidad tiene el concejal de JxC de provocar hoy este debate con la que está cayendo”.

QUE NO SE VOTE

En la denuncia, Alegre también pide como medida cautelar que se suspenda el debate de la moción hasta que la Fiscalía no se pronuncia sobre la denuncia. Pero en todo caso, pedirá al secretario municipal esta tarde que la moción no se vote, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que estableció que este tipo de iniciativas son nulas de pleno derecho, dado que se trata de una cuestión sobre la que el Ayuntamiento no tiene competencias y no respeta el principio de vinculación positiva a la Constitución.