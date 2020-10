La segunda ola del coronavirus colapsa la Atención Primaria y desborda a los facultativos

Es la primera linea contra el coronavirus. Las personas con los primeros síntomas de la enfermedad, llaman o se dirigen a sus Centros de Atención Primaria para la prueba y el definitivo diagnostico. Y esta semana el aumento ha sido brutal en toda Cataluña. En todos los CAPS, la fotografía es idéntica; imposibilidad de contactar telefónicamente, largas colas, miles de pruebas y todo con el mismo personal de siempre. No ha habido aumento de plantilla y el trabajo se ha multiplicado. La responsable de CCOO de Primaria en Lleida, Antonieta Clemente describe en Cope la situación "estamos en una situación de colapso. En el mostrador no dan a abasto, faltan líneas telefónicas, no solo falta personal sino también material para dar una cobertura adecuada a las necesidades actuales".

Los trabajadores de Primaria denuncian que Salut ha priorizado la inversión económica en los hospitales y ha dejado abandonada a la Atención Primaria, a pesar de ser la primera línea de atención e indispensable contra la expansión de la enfermedad.

Salut considera que los test de antígenos aliviaran la presión que hay en Primaria. Estas pruebas se utilizarán en las residencias y en los colegios esta semana, según anunció la consellera Alba Verges. Este test permite la automuestra, lo que descargaría de trabajo a los facultativos que ahora tienen que ir a estos centros para realizar las pruebas. Clemente considera que hay que dar un cierto tiempo" porque la gente tiene que aprender la técnica de como utilizarlo y hasta que esto pase se necesita un facultativo de Primaria" señala Clemente.

Estos últimos días, la presión a los CAPS ha sido total, con la pandemia disparada se han tenido que aplazar cribados y seguimientos de otras enfermedades que no son Covid, con la peligrosidad que ello conlleva.