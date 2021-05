El sector turístic sortirà al carrer diumenge per "donar visibilitat" a la seva situació i reclamar "suport"

El sector turístic sortirà al carrer aquest diumenge a la tarda per "donar visibilitat" a la seva situació davant la "criminalització" del sector. El Col·legi Oficial de Professionals de Turisme de Catalunya (COPTUR) ha reclamat "suport" a les administracions davant la forta caiguda d'ingressos, la "falta de compensacions" pel tancament de les empreses i la incertesa. En concret, ha demanat una "participació estratègica" entre les administracions i els professionals del sector, ajudes directes per garantir l'ocupació, programes de formació i una "presència significativa" del sector en els fons europeus.

Per "donar visibilitat" a la situació del sector, COPTUR ha impulsat una concentració aquest diumenge a les sis de la tarda al Passeig de Gràcia de Barcelona. "No és una manifestació, és una jornada festiva del sector turístic", ha matisat la vicepresidenta de la comissió gestora del col·legi, Anna Sànchez.



COPTUR ha fet una crida a entitats, patronals, sindicats i treballadors del sector perquè se sumin a la concentració i ha assegurat que, segons les mesures establertes pel Procicat, la capacitat serà d'entre 5.000 i 7.000 persones.



Sànchez ha reivindicat la importància del turisme i ha recordat que, tot i que representa prop d'un 13% del PIB, contribueix a generar activitat a altres sectors com el comerç, les agències de viatge o els teatres. "Volem dedicar-nos un dia festiu i fer-nos visibles, perquè som molts", ha assegurat.

La roda de premsa de presentació de la concentració ha estat acompanyada de la lectura d'un manifest, en què COPTUR ha exposat l'actual situació del sector i ha reclamat "suport" a les administracions.



La presidenta de la comissió gestora de COPTUR, Silvana Millet, ha recordat que la pandèmia ha provocat una caiguda de gairebé el 70% dels ingressos del sector, per la dependència d'aquest de la mobilitat. Així mateix, ha alertat de la "falta d'unificació" en els protocols creats, la manca de "compensacions" pel tancament d'empreses o la incertesa actual, que "perjudica greument" el sector i en limita la competitivitat.



Davant aquesta situació, el col·legi vol impulsar una "participació estratègica" entre les administracions i els professionals del sector per encarar una transformació "moderna, digital i sostenible" i afavorir la professionalització dels treballadors del sector.



En paral·lel, COPTUR ha reclamat a les administracions afavorir la participació dels professionals del sector en el disseny de les estratègies de recuperació i donar compensacions directes per garantir l'ocupació, mantenir la competitivitat i evitar les "fugues de talent".



Millet també ha demanat l'aprovació de protocols "clars i comuns", l'impuls de programes de formació per millorar l'oferta turística i generar valor afegit i una "presència significativa" del sector en els fons europeus.



A l'acte hi ha intervingut també el vicepresident de l'Associació Catalana de Professionals de Turisme (ACPT), Tomàs Merino, com una mostra de suport al sector. Merino ha reclamat mantenir els ERTO fins a la recuperació total del turisme i accelerar la vacunació dels professionals turístics. "Correm el risc que la demanda estigui ja vacunada i l'oferta segueixi afectada per la covid", ha advertit.



El representant de la Societat d'Incentius i Excel·lència de Viatges (SITE, per les sigles en anglès), Victor Cañizares, ha destacat la importància dels viatges de negocis, no només pel sector, sinó per la consolidació d'Espanya com una de les principals destinacions del món.



En aquest sentit, COPTUR ha qualificat la celebració del Mobile World Congress (MWC) com un "punt d'inflexió" per a l'evolució del sector. La vicepresidenta de la comissió gestora ha assegurat que és "normal" que hi hagi baixes significatives per la incertesa, però ha afirmat que "el més important" és que el congrés es pugui celebrar.



"El tema és demostrar que Barcelona continua sent capaç de celebrar un esdeveniment com aquest", ha subratllat. Per ara, Sánchez ha assegurat que les reserves estan arribant "amb comptagotes", tot i que s'ha mostrat convençuda que aquestes es reactivaran un mes abans de la celebració de l'esdeveniment.