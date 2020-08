El sector hotelero catalán cierra una temporada de verano "horrible".

Barcelona cierra una temporada de verano que el director general del Gremio de Hoteles, Manel Casals, describe como "horrible", con una ocupación en agosto de sólo el 10%. En una entrevista en la ACN, Casals explica que un 80% de los establecimientos han sido cerrados durante el último mes y que sólo han abierto puertas unos 120 hoteles. "Desde mediados de julio hasta ahora la situación ha sido dramática", resume, remarcando que los rebrotes y la mala reputación internacional incluso han obligado a algunos hoteles a cerrar después de haber reabierto en junio. Ante ello, reclama un "rescate" por el sector turístico como el de la banca en la última crisis.

Entre otras cosas, el Gremio de Hoteles de Barcelona pide "ayudas directas a los hoteles, recuperar los ERTE por fuerza mayor hasta Semana Santa y que se revise lo que están pagando los hoteleros" en alquileres e hipotecas, que pasan factura a la sostenibilidad los establecimientos.

La Federación de Hostelería de las Comarcas de Girona (FHCG) asegura que la temporada ha sido "nefasta" y advierte de que un 20% de los establecimientos no volverán a abrir, a menos que haya un rescate por parte del gobierno del Estado . El presidente del ente, Antoni Escudero, advierte que el sector está "hundido" y prevé que la crisis se agrave "si no se pone remedio". "Los daños colaterales que afectan la hostelería son mucho peores que el coronavirus", señala. Escudero también denuncia que hay trabajadores que encadenan bajas por Covidien de marea intencionada. "Van a un médico que les da la baja y al cabo de quince días, cuando ven que no tiene el virus, en visitan otro. Esto ya es picaresca", lamenta Escudero.

El sector turístico de la Costa Dorada y las Tierras del Ebro califica de "absoluto desastre" la temporada. La ocupación turística ronda entre el 50% y el 60% de media en los establecimientos abiertos en agosto, según detalla en ACN Xavier Guardià, portavoz de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT ). En cambio, en el delta del Ebro, el turismo rural ha llenado un 90% de las plazas y ha firmado un buen mes. Con todo, desde la Asociación de Turismo Rural de las Tierras del Ebro (ATUREBRE) señalan que las cancelaciones han imposibilitado que en agosto se convirtiera en un mes "excepcional" y apuntan que las buenas ocupaciones no mitigan la campaña.