El sector de la hosteleria dejará de ingresar 178 millones de euros en los próximos 15 días, según PIMEC

La Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, conocida como PIMEC, ha presentado hoy el octavo informe de seguimiento a las empresas pequeñas y medianas desde el inicio de la pandemia de la covid19. Para hacerlo, se han basado en un cuestionario común. Si miramos por sectores, el más castigado es el de la hostelería y restauración, donde un 12% del sector no tiene ningún ingreso, situación que agravan las nuevas medidas que entraron ayer en vigor. Sólo con los 15 días de paro, se espera que bares y restaurantes dejen de ingresar hasta 780 millones de euros. Las ayudas de la Generalitat sólo llegarán a los 40 millones.

"Hay una inseguridad constante y cierta improvisación", reprochó Josep González, presidente de PIMEC, que cree que las restricciones deberían haber sido "más graduales" y que "no había que cerrar". Aparte de aumentar las ayudas, Pimec reclama una moratoria del pago de impuestos y agilidad en la tramitación de ERTE. Además, González cree que el cierre de negocios debería ir acompañado de "campañas de concienciación" y de "medidas sancionadoras" para las personas que no contribuyan a luchar contra la propagación de la Covidien. También ha insistido en que "no ha habido contagios significativos en los lugares de trabajo" sino en el entorno familiar.