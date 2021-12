El sector del juguete asegura que no habrá desabastecimiento de cara a las fiestas de Navidad

Desde la empresa IMC Toys aseguran que tienen existencias de algunos de los juguetes estrella de estas fiestas, como la muñeca "Bebés Llorones". La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes apunta que la campaña está programada desde hace meses, y que esto ha permitido trabajar con una previsión suficiente para prever trabas. De este modo, a pesar de que los contenedores con productos procedentes del mercado asiático llegan con un retraso que supera el mes y medio, el volumen de productos está calculado y no faltarán productos a las estanterías de la tiendas de Cataluña.

La campaña de Navidad llega en plena crisis en cuanto a las materias primas y al transporte, con un encarecimiento de los precios de plástico y cartón, entre otros, que ha generado una distorsión en el mercado y retrasos en la llegada de pedidos. "Hay mucho producto que todavía es en el mar, pero no es cierto que los juguetes no llegarán en Navidad, los últimos contenedores llegarán a principios de diciembre", explica el CEO de IMC Toys, Albert Ventura.

La previsión con que se trabaja la campaña de Navidad desde el sector permite que se haya podido prever el retraso. "Que el consumidor no se ponga nervioso, si el producto que busca no está en la tienda, tiene que pedirlo, porque llegará", asegura Ventura.



Desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes confirman este hecho, apuntando que se trata de una situación prevista. "No podemos hablar en ningún caso de desabastecimiento, una campaña tan concentrada en la última parte del año, con un alto volumen de productos, no se prepara de un día por el otro", señala su presidente, José Antonio Pastor.



La muñeca "Bebés Llorones", número 1 en ventas



La previsión del sector sitúa la muñeca "Bebés Llorones", de IMC Toys, en el número 1 de ventas por estas fiestas. "Será por tercer año consecutivo el juguete más vendido de esta Navidad", explica Ventura.



El segundo producto más vendido de la campaña, según los datos de la compañía, es VIP Pedos. Se trata de una creación propia también de IMC Toys, que convierte pequeños perritos en muñecos que se podan peinado e incluso tintar los cabellos.



La empresa también sitúa dos de sus juegos como de los más deseados estas fiestas, uno de ellos "La Máquina de la Verdad", que actúa como un polígrafo, y el otro "Volcán Aventura", que ya fue éxito de ventas el año pasado.



Nuevos formatos



La firma afronta con buena salud los datos de ventas, después de que el confinamiento total de 2020 hizo que se replantearan la manera de llegar a sus distribuidores y clientes. Si antes de la pandemia el contacto directo con el producto era fundamental para decantar la decisión de compra, en marzo de 2020 se optó para recrear el "showroom" de la firma en formato virtual.



"Creo que en un futuro trabajaremos con un modelo híbrido entre el 'showroom' real y uno de virtual, no creo que este segundo sustituya el presencial", augura el CEO de IMC Toys, que defender poder remover el producto en persona para decantar la opción de compra.



Los datos acompañan la firma terrassenca, que pronostican un crecimiento del 15% de las ventas respecto al año anterior, hecho que sitúa la facturación anual alrededor de los 160 MEUR. Además, durante la pandemia han incrementado en un centenar los trabajadores de la firma, llegando a los 353.



Este aumento se explica en parte al esfuerzo que se ha hecho para generar nuevos contenidos audiovisuales vinculados a sus juguetes. "Antes se invertía mucho en moldes y diseño, y ahora también se tienen que crear series para llegar a los pequeños", apunta Ventura.



De hecho, el canal de la empresa en YouTube, Kitoons, es el segundo canal en esta red con más visualizaciones en lengua española, con 6,7 millones de suscriptores y 4.300 millones de visualizaciones. "Tenemos una división de la empresa que solo se dedica a crear series", detalla Ventura, convencido que el futuro pasa para crear sinergias entre los productos audiovisuales y los juguetes que los niños tienen en las manos.