El sector catalán del taxi convoca un paro total el miércoles y una marcha lenta en Barcelona

La asociación Élite Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac) y la Agrupació Taxi Companys (ATC) han convocado un paro total del servicio de taxis en Catalunya el próximo miércoles 18 de 10 a 14 horas y una marcha lenta en Barcelona para reclamar a la Generalitat que establezca un marco legal que proteja la proporción entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Lo han explicado el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez; la presidenta de la ATC, Jenny Alayo; y el presidente del Stac, Luís Berbel; que han recordado que el 29 de septiembre finalizan los cuatro años de moratoria del decreto ley que establece que los VTC pueden hacer transporte urbano en las ciudades.

A partir de esa fecha los VTC no podrán realizar transporte urbano a no ser que las comunidades autónomas les autoricen -que son quienes tienen las competencias- y Álvarez ha detallado que por ahora no tienen "una respuesta clara" del Govern respecto a qué hará ante el fin de la moratoria.

El sector catalán del taxi reclama a la Generalitat un decreto ley que establezca una proporción de uno o ningún VTC por cada 30 taxis, pero Berbel ha explicado que los indicios que les llegan les hacen pensar que no respetarán la proporción y autorizarán todas las VTC, algo que consideran que sería implantar el "modelo Ayuso".





MARCHA LENTA

La movilización empezará a las 9 horas en la Gran Via de les Corts Catalanes con la calles Balmes y a las 10 horas se iniciará la marcha lenta con los taxis recorriendo la Gran Via en dirección a plaza Tetuán, para después girar por paseo de Sant Joan con la intención de acceder a la Ciutadella a pie y llegar a las puertas del Parlament, donde trasladarán sus peticiones al Govern.

Álvarez prevé "movilizaciones masivas" y ha detallado que el paro es de cuatro horas porque solo están avisando y no quieren perjudicar a los usuarios, y Berbel ha concretado que el resto de asociaciones de taxis y radioemisoras catalanas secundan la convocatoria.





TAXIS Y VTC

El sector catalán del taxi asegura que en Catalunya hay 13.500 licencias de taxi y de esas 10.521 son del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Berbel ha explicado que alrededor del 90% de los VTC realizan servicios urbanos.

También ha matizado que en el caso de Barcelona se consideran servicios urbanos todos aquellos que se producen dentro del AMB, y que tras el 29 de septiembre si la Generalitat "no hace nada" los VTC no podrán realizarlos.

Por su parte, Alayo ha asegurado que no luchan solo en beneficio del sector, sino también para que prevalezca el derecho a "un servicio de interés general" como es el taxi.