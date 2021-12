Seat avanzará cinco días la parada de la producción en Navidad y dejará de fabricar el próximo jueves

La planta de Seat en Martorell marca el 16 de diciembre como el último día de producción del 2021 y no volverá a fabricar fines pasados las fiestas de Navidad, según ha informado la automovilística. La empresa se ve obligada a parar las tres líneas de producción cinco días antes del previsto por la carencia de suministros de chips, que afecta toda la industria. La compañía ha comunicado a los sindicatos en una reunión este viernes que suspenderá temporalmente el trabajo de la plantilla con un ERTE durante cinco días, entre el 17 y el 23 de diciembre. El resto del calendario no estaba previsto trabajar y, por lo tanto, no habrá que activar el expediente. La fábrica ha sufrido paradas de producción constantes en los últimos meses por la escasez de semiconductores.

La escasez global de semiconductores ha impedido a la automovilística entregar la alta demanda registrada de las marcas Seat y Cupra. La empresa ha asegurado que fabrica el máximo número de vehículos que puede cuando dispone de chips y ha recordado que las tres líneas de producción de Marotrell trabajaron el 7 de diciembre y "no descansaron durante el puente".

La parada comportará una nueva entrada de empleados al Expediente de Regulación de Ocupación (ERTE) que la empresa tiene en vigor hasta junio del 2022. Hasta ahora, había unas 400 personas con el trabajo suspenso en el día por reducción de turnos. La noticia llega el día siguiente que Volkswagen confirmara que tiene la intención que Martorell fabrique coches eléctricos a partir del 2025. La producción adjudicada a Martorell será de tres modelos compactos eléctricos de las marcas Cupra, Audi y Skoda. La adjudicación está condicionada a la llegada de las ayudas públicas para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (PERTE), que ya han recibido luz verde de la Unión Europea.