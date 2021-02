SCC demandará al Govern por "negligencia ante la ola de violencia" de las protestas por Hasel

SCC ha anunciado este lunes que presentará una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Govern por su "negligencia ante la ola de violencia y vandalismo" por las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel de estos días.

El presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha reprochado al Ejecutivo catalán su respuesta ante los incidentes de los últimos días: "Si un día hay actos vandálicos no es tu responsabilidad, pero si sucede cinco días consecutivos, hay una clara negligencia de los responsables políticos, que han dejado a la policía a los pies de los caballos".

"No merecemos un Govern obsesionado con no disgustar a los antisistema. Gobernar no es dirigir un 'esplai', es hacer cumplir la ley democrática que garantiza el progreso económico y el bienestar. ¿Cómo quieren construir un Estado si no saben responder ni controlar un estado de violencia y caos?", ha afirmado.

Además, ha pedido a los líderes políticos que rompan sus negociaciones con la CUP de cara a formar Govern y ha urgido a una "gran concertación de la sociedad civil para plantar cara a la ola de disolución y para construir una alternativa social, cívica y económica a la decadencia del 'procés'".