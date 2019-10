SCC convoca una manifestación el domingo 27 bajo el lema "Stop procés"

Societat Civil Catalana (SCC) ha convocado una manifestación el próximo domingo 27 que califica como cívica, apartidista y transversal. Bajo el lema "Stop procés", la asociación pretende "poner en marcha una ola tranquila y serena para reconstruir Cataluña". Según el presidente de SCC, Fernando Fernández Costa, quedan convocados "todos los catalanes y amigos del resto de España" que ven la situación actual catalana como un 'tsunami' de confrontación.

La asociación dice estar "hasta la coronilla del 'procés'" y, con esta convocatoria, buscan "que se abran horizontes de futuro, de reconciliación, de esperanza y de convivencia". SCC respeta y acata la sentencia del juicio del 1-O.

La manifestación se hará en el centro de Barcelona, pero aún no se sabe con certeza en qué punto exactamente ya que hay distintos actos de diferentes entidades previstos para ese mismo día. También, según el vicepresidente de SCC, Álex Ramos, a medida que se acerque el día irán detallando "las entidades que participan y los partidos y personalidades, tanto políticas como sociales que asistirán", todas ellas constitucionalistas.

Sobre las 'Marchas por la Libertad' que han salido este miércoles, Ramos ha dicho que espera que sean marchas pacíficas. Además, se muestra en contra de que se haga una huelga general este viernes, una huelga que considera que ha sido impulsada no solo por la patronal sino también por el mismo Govern.

También, el presidente de la asociación ha expresado sus diferencias con Quim Torra y tacha de escándalo que el 'president' no haya salido a defender la convivencia ni haya condenado rotundamente los actos de vandalismo que se han dado en Cataluña. Añade que "si no sabe o no puede ejercer como presidente de la Generalitat, y prefiere estar en frente de un CDR, que deje la presidencia y convoque elecciones cuanto antes".