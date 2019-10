Santos Santamaría, padre del mosso asesinado por ETA: me duele que compañeros de mi hijo apoyen a estos CDR's

Santos Santamaría, padre del Mosso de Esquadra asesinado por ETA en Roses en 2001, lamenta el apoyo que otros agentes de la policía autonómica han mostrado a los CDR's detenidos la semana pasada por estar preparando presuntamente actos violentos. A Santamaría dice que le "hace daño" escuchar frases que los detenidos han expuesto ante la Guardia Civil y ante el juez, como que "no pretendíamos matar a nadie, sólo hacer ruido". Estas mismas palabras, añadía Santamaría, "ya las escuché en el jucio por el asesinato de mi hijo". Y ha recordado una frase que pronunció su abogado, José maría Fuster Fabra: "para hacer ruïdo no hace falta utilizar 60 kilos de dinamita ni metralla".

Santamaría ha recordado también que fue un drama dentro del cuerpo de Mossos la muerte de su hijo, porque fue el primer agente, y único, de la policía catalana asesinado por ETA. Por eso no entiende la comprensión y el apoyo que algunos agentes han trasladado hacia los CDR's detenidos. Como tampoco entiende cómo algunos mossos pueden expresar iopiniones políticas amparándose en el uniforme: " lo que no pueden haber envolverse en un informe y aprohvecarse de él para proopagar sus ideas políticos no entiendo que exista una cosa que se llame Mossos por la Independencia y no se tomen medidas para ver qué pasa con esto. el uniforme no se puede utilitzar nada más que para lo que está establecido. Y punto".

APOYO DE TORRA A LOS CDR'S

Pero Santos Santamaría tampoco entiende que la comprensión hacia los CDR's detenidos venga de algunos políticos catalanes, como es el caso del propio presidente de la Generalitat, y sobre todo teniendo en cuenta de lo que se les acusa. Esto, recuerda, no se ha dado en el País Vasco: "conozco a Ibarretxe, conozco a Iñigo Urullu y jamás les he oído pronunciarse en este estilo. Ellos tendrían sus ideas particularmente, pero como institución o cargo público, como lehendakari, jamás les oí una cosa similar a lo que estoy oyendo ahora en las instituciones de mi tierra. No lo entiendo. Me tiene muy desorientado todo esto", sentenciaba.

Santamaría pide también que actúe la Fiscalía en aquellas situaciones o acciones que pueden suponer una apología del terrorismo.