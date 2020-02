Santiago Espot vuelve a la carga: "¿Somos incapaces de exigir que nuestras abuelas puedan morirse en catalán?"

El polémico independentista Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció, se queja ahora de que en una residencia de ancianos las cuidadoras no hablen en catalán. Lo ha explicado en un apunte de Twitter en el que dice: "Residencia CAT interior. Observo conversaciones entre mujeres muy mayores catalanohablantes y cuidadoras castellanohablantes. El esfuerzo patético y casi agónico de algunas de estas abuelas para expresarse en castellano es angustioso. Somos incapaces de exigir que nuestras abuelas puedan morirse en catalán?"

Residència CAT interior. Observo converses entre dones molt grans catalanoparlants

i cuidadores castellanoparlants. L'esforç patètic i gairebé agònic d'alguna aquestes àvies x expressar-se en castellà és angoixant. Som incapaços d'exigir q nostres àvies puguin morir-se en català? — Santiago Espot (@santiagoespot) February 8, 2020

Un mensaje en Twitter que ha provocado numerosas críticas. Algunos usuarios de la red social han recomendado a Espot que no lleve entonces a su madre a una residencia y se encarga él de sus cuidados, otros le han replicado que los sueldos en el sector son tan bajos que cuesta encontrar a alguien "autóctono" dispuesto a hacerlo; y otros usuarios le han acusado de "xenófobo" y "racista".

Pero Espot, que también ha recibido comentarios en los que le muestran apoyo, ha replicado sintiéndose "sorprendido" porque "todos los españoles que hablan sobre mi tuit estén convencidos de que las cuidadoras a las que me refiero sean sudamericanas. Pues no. Concretamente hablaba de una que era hija de Barcelona, según me dijo después una compañera suya".

OTRAS POLÉMICAS

En cualquier caso, Santiago Espot ha protagonizado otras polémicas. Hace sólo unas semanas también fue protagonista cuando en un apunte de Twitter aseguró que Cataluña "podría matar para defenderse". Y también fue objeto de otra polémica cuando impulsó en las redes sociales una campaña para que se despidiera a una doctora, que supuestamente y según su versión, se negó a atender a un paciente en catalán. Doctora a la que llamaba "colona".