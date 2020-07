Santiago Espot a PP, C’S y PSC: son colonizadores y usan el castellano como "signo de ocupación"

Abrió la veda la consejera de Cultura, Mariangela Vilallonga, quien aseguró que a su jucio, en el parlamento catalán se habla demasiado castellano. Lo hizo tras responder a una pregunta formulada por Ciutadans sobre su afirmación de que en la televisión pública catalana también se usaba demasiado el español. Pues no ha tardado en subirse al carro de esta argumentación el polémico independentista Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció, quien en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter va más allá y dice: “lo que debería pasar es que no se pudiera hablar ninguna otra lengua que no fuera la catalana, que es lo que pasa en los parlamentos independientes, y no en los coloniales, como es el catalán”.

"Al @parlamentcat s'ha d parlar només en català. Com fan parlaments independents i no els colonials com el català"

"Cal deixar d'entendre el castellà en @parlamentcat. I si els colonitzadors de C's, PP i PSC volen abandonar hemicicle, cap problema. Que vagin a La Rioja o Melilla" pic.twitter.com/IIUXNNzeU2 — Santiago Espot (@santiagoespot) July 8, 2020

En este sentido, asegura que en un parlamento colonial, “como es lógico”, añade, hay colonizadores “que son los diputados de Ciutadans, PP y PSC, que utilizan la lengua castellana como señal de ocupación y dominación y tratan a la cámara catalana como si fuera una oficina regional de la nación española”. A Espot no le vale la “excusa” de que el Parlament también tiene que ser reflejo de la sociedad, y por este motivo, invita a los diputados de estos partidos, ha citado expresamente a Lorena Roldan y Carlos Carrizosa, de Ciutadans; a Eva Granados, del PSC y al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, a que entonces hablen también “el árabe o el urdú”.

En cualquier caso, para Santiago Espot “hay que dejar de entender el castellano en el parlament”. Y añadía que si los diputados de Ciutadans, PP y PSC “quieren abandonar el hemiciclo, todavía mejor. Les quedará la Asamblea de Melilla o el parlamento de la Rioja para que las entiendan en lengua castellana”.