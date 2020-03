Sant Jordi se suspende por el coronavirus

La Cambra del LLibre de Cataluña ha decidido posponer la celebración de la diada de Sant Jordi. Por lo tanto no habrá las tradicionales paradas en la calle de venta de libros ni tampoco los puntos de firmas de escritores. Al menos, no las habrá el 23 de abril. Desde el sector confían en llegar a un acuerdo para que esta diada se pueda celebrar antes del verano. Aún así, hay otros gremios, como el de floristas, que aseguran que si las tiendas están abiertas y ya no está vigente el estado de alarma van a vender rosas. Y también lamentan este aplazamiento "no consensuado".

EL SECTOR DEL LIBRO PIDE AYUDAS

Los libreros dicen que el sector sufre una de las crisis más graves de los últimos años y han estimado que en caso de que el estado de alerta no se alargue más allá de Semana Santa esta situación les podría afectar perdiendo un tercio de la facturación del año. En total estiman pérdidas de unos 200 millones de euros. Es por este motivo que piden ayudas, porque si no muchas librerías podrían desaparecer, según explicaba a la agencia ACN la presidenta del gremio de libreros de Cataluña, Maria Carme Ferrer, quien considera que son "el eslabón más débil de la cadena". El sector se reunirá pronto para tener un plan B que permita hacer la fiesta en una nueva fecha, aunque Ferrer espera que sea antes del verano.

LOS FLORISTES LAMENTAN EL APLAZAMIENTO "NO CONSENSUADO"

En cambio, los floristas mantienen la fiesta si las tiendas están abiertas y lamentan un aplazamiento "no consensuado. El Gremio de Floristas, en un comunicado, ha asegurado que" nadie ni ninguna entidad puede aplazar la Diada, entendida como la manifestación de la rosa y el libro ", excepto, ha añadido, que se mantenga el actual estado de alarma declarado el fin de hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus en toda España "