Sant Andreu de la Barca (Barcelona) declara persona 'non grata' a la consellera Vergés

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ha declarado persona 'non grata' en la ciudad a la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, por la gestión de la crisis sanitaria y por el desprecio hacia la ciudad. En un comunicado este jueves, el consistorio también considera personas non gratas al director del Servicio Catalán de la Salud, Adrià Comella, y al responsable del mismo ente en la zona, Joan Puigdollers, a quienes acusa de haber rechazado dos equipamientos para hospitales de campaña en la localidad.

El ayuntamiento ofreció a finales de marzo un polideportivo municipal como hospital de campaña, que fue habilitado por la Guardia Civil y nunca ha sido utilizado. Además, un hotel con 57 camas que también habilitó la Guardia Civil y actualmente está siendo desmantelado después de semanas en funcionamiento. El alcalde socialista del municipio, Enric Llorca, ha acusado a los responsables de la Consejería de Salud de actuar por ideología y de menospreciar la ayuda que les ha ofrecido el ayuntamiento. También ha añadido que, en un futuro, espera que el objetivo de la acción política sea ayudar a los que sufren y necesitan que se les cuide.

En una rueda de prensa telemática este jueves la consellera Vergés ha respondido a la decisión del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca afirmando que "Son libres de declarar persona non grata a quien quieran, pero no lo puedo compartir". "Estoy muy contenta y orgullosa del mundo municipal cuando hemos pedido ayuda: querer hacer las cosas al revés y tomar decisiones en este sentido no lo puedo compartir, no se puede ir descoordinado con el ámbito de la salud", ha añadido Vergés.