Sanitarios de Lleida detectan conductas de control de peso "no saludables" entre adolescentes

Un estudio liderado por la investigadora y enfermera del CAP de Bellpuig (Lleida) Mercè Pollina ha detectado conductas de control de peso "no saludables" entre adolescentes, que en términos generales presentan una percepción distorsionada de la propia imagen y el deseo de estar más delgados y delgadas.

En este estudio han participado 2.496 adolescentes de entre 12 y 19 años de 45 centros educativos de toda la región sanitaria de Lleida y la del Pirineu i Aran, han informado este viernes en un comunicado conjunto el Institut Català de la Salut y el Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol.

La investigación parte de la base de que la educación que recibe el colectivo adolescente sobre la aceptación de la propia imagen es poco efectiva.

En este sentido, Mercè Pollina afirma que "este hecho puede promover tanto insatisfacción como comportamientos poco saludables".

Pollina agrega que una autopercepción inexacta del peso corporal se ha relacionado con una baja autoestima, síntomas depresivos, una reducción de la actividad física, una peor calidad de la dieta, y, incluso, trastornos alimenticios, siendo los más comunes entre la población adolescente la anorexia, la bulimia y otros trastornos de la alimentación no especificados, como los atracones.

El estudio indica que los adolescentes se perciben a sí mismos más delgados de lo que realmente son, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Sí se han encontrado diferencias en cuanto a la insatisfacción corporal: las mujeres desean estar más delgadas y los hombres, en cambio, desean cuerpos más voluminosos, y se ha asociado la presencia de conductas de control de peso no saludables con el deseo de ser más delgado y con una percepción distorsionada de la propia imagen.

FAMILIA AMIGOS, PAREJA, INSTITUCIONES Y MEDIOS

El estudio concluye además que factores como la familia, los amigos, la pareja, las instituciones educativas y los medios de comunicación pueden tener una fuerte interacción con el adolescente y contribuir a construir su sistema de valores y creencias, que serán la base de su autoconfianza.

En la investigación han participado un equipo de profesionales de diferentes ámbitos de la atención primaria de Lleida, de la Anoia (Barcelona), la Unidad de Apoyo a la Investigación de atención primaria del ICS en Lleida, el Hospital Universitario de Vic, la Fundación de Investigación en Atención Primaria IDIAP Jordi Gol, el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida), la Universitat de Lleida (UdL) y la Diputación de Lleida.

El artículo, titulado 'La autopercepción y la autoaceptación se relacionan con conductas de control de peso no saludables en adolescentes catalanes', ha sido publicado en la revista científica 'International Journal of Environmental Research and Public Health'.