La sanción de la Generalitat al Mosso de "la república no existe, idiota" anulada por la justicia

El diálogo se hizo viral. Se consideró la imagen de las 2 Cataluñas frente a frente, eso sí sin consultarlo a sus protagonistas y su repercusión no gustó al Govern independentista de la Generalitat, que abrió un expediente al Mosso que finalizó con una amonestación leve. Pero Octavi, el agente en cuestión, no quería esta mancha en su curriculum laboral y la justicia le ha dado la razón. La Generalitat puede presentar recurso, pero el expediente de Octavi vuelve a quedar incólume, no hizo nada malo y solo cumplió con su obligación.

Los hechos sucedieron el 21 de diciembre de 2018, los independentistas convocaron protestas por la presencia de Pedro Sánchez en Barcelona. Reunido con su Consejo de Ministros en la Casa Llotja de Mar, los Mossos d'Escuadra encapsularon la zona para evitar que las manifestaciones independentistas, ese día se convocaron 3 columnas, se acercaran al presidente del Gobierno Central. Las protestas degeneraron en incidentes, con lanzamientos de piedras y objetos hacía los agentes de Mossos que cubrían la línea de contención. En este contexto de máxima tensión, brota la frase viral - ¿Pero qué república ni qué cojones? ¿Qué república ni qué república? ! La república no existe, idiota!- zanjó Octavi ante un agente forestal que aseguraba que "estaba defendiendo la república".

Y empiezan los problemas laborables para el agente de los Mossos. El entonces Conseller de Interior Miquel Buch se pronunció diciendo que un agente no podía insultar a un manifestante. Se activó una investigación de Asuntos Internos de los Mossos, que siguió con la apertura de un expediente, que concluyó con una amonestación leve contra el agente.

Octavi recurrió a la justicia que le ha dado la razón, y falla que no existió ninguna actuación merecedora de sanción. La sentencia esgrime "que el término idiota no es puede entender como un insulto en ese contexto, ya que el mosso llevaba 12 horas trabajando en una situación de tensión". Además el magistrado subraya que esta palabra se utiliza de forma coloquial y tiene en cuenta que "no constan otros hechos similares".

El abogado defensor José María Fuster Fabra valora positivamente la sentencia" se ha hecho justicia Octavi no hizo nada malo, solo cumplió con su trabajo en un escenario de máxima tensión". El letrado incide en la actuación del agente forestal que derivó en el famoso diálogo "lo inaudito y surrealista que un funcionario público vestido de uniforme esté apoyando y ayudando a los que tiran piedras a los Mossos que están haciendo su trabajo", añade Fuster Fabra.

El Sindicato de Policias de Catalunya (SPC) ha celebrado en su página web la resolución del juzgado número 6 del Contencioso Administrativo que anula la sanción que la División de Asuntos Internos impuso al agente.