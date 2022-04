Sánchez Costa: “Cataluña podría ser independiente en 15 o 20 años si el Gobierno de España no se implica”

Fernando Sánchez Costa, en una entrevista a Cope Catalunya y Andorra, ha alertado que, por mucho que el 'procés' independentista esté algo más tranquilo en estos momentos, “nos jugamos mucho, no solo por el país, sino también por el bienestar económico y la concordia social de Cataluña”. Desde la presidencia de Societat Civil Catalana anima a toda la población a seguir trabajando para conseguir una mejor convivencia y el cumplimiento de“los valores constitucionalistas”.

También advierte de la posibilidad de ver una Cataluña independiente en quince o veinte años si no se implica todo el mundo. “El Estado es el primero que tiene que poner de su parte, pero si no nos arremangamos todos, la situación no va a cambiar”. Sánchez Costa añade que lo vivido durante los últimos años no es más que una etapa que el gran “procés de construcción nacional” iniciado por Jordi Pujol tenía que quemar, pero que la “estrategia de fondo sigue siendo la misma”.

Sociedad Civil Catalana mantiene viva la demanda al tribunal de cuentas para que los líderes independentistas devuelvan el dinero público malbaratado durante el 'procés'. El presidente recuerda que siguen a la espera de que la Fiscalía presente su demanda y que desde la entidad seguirán luchando por defender el Estado de derecho.

Ante la dificultad de ver al constitucionalismo unido por las municipales del año que viene, el presidente reconoce que es uno de los asuntos que más le han hecho sufrir durante su mandato. “Desde SCC propiciamos que el PP, Cs y el PSC fueran de la mano en momentos decisivos como el de 2017, por lo que nos duele aún más ver que ahora no hay entendimiento”, precisa.

Fernando Sánchez Costa, que dará el relevo a Elda Mata este domingo en la presidencia de Societat Civil Catalana, se marcha tras tres años de crecimiento interno. “Hemos conseguido estabilidad económica, mantener la misión fundacional de la entidad y, en definitiva, ser la voz de los constitucionalistas que salieron a la calle el 8 de octubre de 2017”, comenta días antes de ceder el cargo a la que ha sido, hasta ahora, la presidenta territorial de Girona.