Salvador Vergés, el nuevo “descubrimiento” de JxC

Salvador Vergés será el número 3 en las listas de Junts per Catalunya por la provincia de Girona. Recordemos que la encabezará Gemma Geis, y la número 2 será la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas. Es el resultado de las primarias que la formación celebró el pasado fin de semana. Vergés es ingeniero de Puentes y Caminos, pero según asegura en su cuenta de Twitter “reencarnado en payés emprendedor agroalimentario”. Y en su primer tuit tras conseguir este tercer lugar, aseguraba: “por los presos, exiliados y represaliados y por la libertad de nuestro país! ¡Que tiemble el enemigo!

�� Amigues i amics de Can #Junts! Soc MOLT feliç! Gràcies a tothom, votants, no votants, companyes i companys! Procuraré ser digne representant de GI i de Catalunya! Pels presos, exiliats i represaliats, i per la llibertat del nostre país! Q tremoli l’enemic! ✊��#PrimàriesJunts