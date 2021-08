Salvador Macip, médico y profesor: "El objetivo que necesitamos conseguir es la inmunidad global"

Conseguir la inmunidad de grupo es el objetivo de cada país para dejar la pandemia atrás. Actualmente en España hay alrededor del 70% de la población inmunizada contra la Covid-19. Salvador Macip, licenciado en medicina y profesor de la Universidad de Leicester y de la UOC, declara en COPE que si bien se estima que la inmunidad de grupo podría darse cuando haya un 80 o 90% de la población inmunizada, debemos ser precavidos y esperar a ver qué pasa cuando se llegue a estas cifras. En un principio se creía que se alcanzaría con el 70% de la población inmunizada hasta que apareció la variante Delta que cambió las tornas.



No obstante, Macip considera que para poner punto y final a la pandemia es necesario actuar a nivel global y dejar de hacerlo a nivel estatal. "El objetivo que necesitamos conseguir es la inmunidad global, es decir, una población vacunada del 80 o 90% en todo el mundo, hasta que esto no pase no podremos estar tranquilos. No habrá acabado la pandemia mientras el virus circule porque puede mutar y volverse más agresivo. De este modo, Macip no vislumbra el final hasta dentro de dos o tres años, teniendo en cuenta que en muchos países de África la tasa de vacunación no llega a penas al 5% mientras que en Europa está al 70%.



El fin de la pandemia no significa que el SARS-CoV-2 desaparezca para siempre. Tal y como explica el profesor vamos a tener que convivir con el virus de manera indefinida. "Erradicar un microbio sea virus o bacteria es muy difícil solo lo hemos conseguido dos veces en la historia de la humanidad". La capacidad con la que el virus se queda en los animales hará imposible eliminarlo. Asimismo, "el objetivo no es tanto eliminarlo, sino convertirlo en un virus con el que podamos convivir como el de la gripe o tantos otros". Si las personas vulnerables se protegen y la mayoría del planeta se vacuna, el virus irá apareciendo de manera estacional y solo habrá que vacunar periódicamente a una parte de la población, mientras que el resto lo pasará como un resfriado leve.