Salut proyecta una desescalada progresiva para evitar el "descontrol" del verano y exige cautela

La Conselleria de Salut transmite un mensaje de cautela y prudencia ante el inicio de la desescalada, prevista para el lunes 23 de noviembre. Y es que no todos los requisitos sanitarios por los expertos se van a cumplir en la semana que falta. En el anuncio del cierre de bares y restaurantes, así como centros comerciales, gimnasios y todo el sector cultural, Salut se fijaba tres objetivos antes de revocar las medidas; una Rt menor a 1, un número de contagios no superior a los 1.000 diarios y un descenso en las UCIS hasta los 300 ingresos y reducir el número de camas de críticos con Covid. Este último requisito ya es inalcanzable "porque un ingreso en UCI tarda de 2 a 3 semanas de curación. No llegaremos a los 300 ingresos, tendremos más, como mínimo 100 más, pero hay que conseguir que las altas sean superiores a los ingresos y así bajaremos poco a poco la tensión hospitalaria", sostienen los responsables de Salut en sus últimas intervenciones.

Alba Verges justifica el inicio de la desescalada" para buscar el equilibrio necesario", pero advierte "será una desescalada progresiva, por fases, con tramos de 15 días, priorizando el aire libre" y anuncia reuniones con los sectores afectados de las restricciones adoptadas el 16 de octubre para un mayor consenso social. En principio, se permitirá abrir las terrazas de bares y restaurantes y se autorizarán las actividades que se practican al aire libre. El resto es una incógnita, con especial dificultad para cines, teatros, gimnasios que están en equipamientos cerrados. También los grandes centros comerciales sin salida al exterior pueden demorar su apertura. En lo relativo a las Universidades, se continuará la enseñanza online y solo serán presenciales las prácticas de cada especialidad.

El doctor Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilancia y Respuesta a Emergencias y coordinador Covid en Cataluña avisa "el descontrol del verano no puede volver a pasar. La pandemia continua y los contagios serán diarios porque llegan unas condiciones de frío. No podemos relacionarnos fuera de nuestro ámbito. El lunes abrirán locales, pero la prudencia tendrá que ser máxima, no vale pensar que está todo hecho, porque no es cierto"

Salut pide la máxima responsabilidad de todos, para evitar un nuevo cierre de actividades, que llegaría si los positivos se vuelven a disparar. Hace unas semanas Cataluña sumaba 6.000 diarios, ahora ha bajado a los 3.000 y la Rt está a 0,78, pero el virus y sus efectos se mantienen y el doctor Mendioroz recuerda" mascarilla, manos, distancia y bajar las relaciones sociales, pero ahora en serio" para finalizar su intervención.